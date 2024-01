Kong Charles har haft besøg af sin hustru på hospitalet i forbindelse med sin indlæggelse.

Det skriver Sky News.

Ifølge Sky News ankom dronning Camilla lørdag omkring frokosttid ved bagindgangen til hospitalet The London Clinic.

Hun forlod hospitalet efter knap tre timers besøg hos den britiske konge.

Her kører dronning Camilla fra hospitalet, hvor både svigerdatteren, prinsesse Kate, og kong Charles er indlagt. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix

75-årige kong Charles ankom selv til hospitalet fredag formiddag, hvor han skulle igennem en planlagt operation for forstørret prostata.

»Hans majestæt vil gerne takke alle der i løbet af den seneste uge har ønsket ham god bedring, og han er glad for at høre, at hans diagnose har en positiv indvirken på folkets bevidsthed om sundhed,« lød det i en pressemeddelelse fra Buckingham Palace.

Dronning Camilla var selv med, da kong Charles blev indlagt. Sky News skriver, at hun forlod hospitalet fredag eftermiddag, men vendte retur samme aften.

Her satte dronning Camilla ord på den 75-årige monarks tilstand efter operationen til mediet The Sun.

»Han har det fint, tak,« lød det.

Kong Charles er indlagt på samme hospital, hvor svigerdatteren, prinsesse Kate, også er indlagt efter en maveoperation.

Sygdomssituationen i det britiske kongehus har vakt bekymring, og det kan du læse meget mere om lige her.

