To overraskende valgsucceser og store interne stridigheder har kendetegnet Alternativets første ti leveår.

Det startede på en bølge af succes, blev senere kendt for interne uenigheder og dårlige sager i medierne, der fik mange vælgere til at vende dem ryggen, hvorefter de vendte hjem igen.

Det hele er sket på blot ti år. Mandag runder Alternativet den milepæl.

Partiet blev grundlagt af Uffe Elbæk med et mål om en forandring af dansk politik. Ti år senere mener nuværende politisk leder, Franciska Rosenkilde, at det er lykkes "langt hen ad vejen".

- Der er heldigvis meget, vi stadig kan arbejde på, men der er ingen tvivl om, at vi har sat et tydelig præg på dansk politik, siger hun.

Alternativet har altid først og fremmest slået sig op på at være et grønt parti. Og særligt her mener Franciska Rosenkilde, at partiet har sat sit aftryk og gjort klimapolitik allemandseje.

- Der er ingen tvivl om, at da vi blev valgt ind i 2015, virkelig formår at skabe momentum omkring det grønne og klimaet kommer på dagsordenen.

- Klimapolitik er mainstream på den måde, at alle partier har en klimapolitik og langt hen ad vejen anerkender, at det er en stor krise, vi skal forholde os til. Det, mener jeg, Alternativet absolut har bidraget til, siger Franciska Rosenkilde.

Knap to år efter Alternativets stiftelse bragede partiet i Folketinget med 4,8 procent af stemmerne i 2015.

Men de næste år blev ikke en dans på roser, og det kulminerede i 2017, hvor fem ansatte klagede over en seksualiseret festkultur.

Ved valget i 2019 - ofte omtalt som klimavalget - tabte partiet pusten og fik tre procent af stemmerne. Ikke lang tid efter forlod Uffe Elbæk og tre andre folketingsmedlemmer partiet efter kritik af den nye politiske leder Josephine Fock.

Ene mand holdt Torsten Gejl fanen højt for Alternativet i Folketinget, mens Franciska Rosenkilde som politisk leder skulle genopbygge partiet frem til valget for et år siden.

I Voxmeters ugentlige meningsmålinger havde Alternativet ikke været over spærregrænsen siden marts 2020, men i valgkampen slog partiet til og endte på valgdagen med at forblive i Folketinget med 3,3 procent af stemmerne.

Franciska Rosenkilde oplever nu, at partiets "dødskamp er forbi".

- Men der er stadig en genopbygningsfase. Mit mål er, at når der bliver udskrevet valg næste gang, så ligger vi ikke nede omkring spærregrænsen. Så vil snakken ikke være, at en stemme på Alternativet er stemme spildt. Så ligger vi et trygt sted over spærregrænsen, siger hun.

