Selvom et sommerhus kan bringe mange glæder med sig, så kommer der også mange afledte behov ved et nyt fritidshus.

Og det er noget, man lige skal have in mente i hele det privatøkonomiske puslespil, hvis man vælger at købe sommerhus, lyder det fra Jovica Stanković, der er finansiel rådgiver og partner hos den uvildige køberrådgiver Bomea.

»Man skal huske på, at det at have et sommerhus altid har nogle afledte behov med sig.«

Det kunne for eksempel være, hvis man ikke har bil i forvejen, men man køber et sommerhus for at kombinere lejlighed i København eller en af de større byer med et sommerhus på landet.

»I de fleste tilfælde resulterer det i, at man før eller siden køber en bil, for ellers bliver det for besværligt,« forklarer han.

Derudover er der også al vedligeholdelsen ved et sommerhus.

»Alle der har været forbi Plantorama en gang, de kan godt regne ud, at have altså er en budgetpost,« siger han.

Læs også: Skal du også ud at kigge? Her får du mest sommerhus for pengene



Oven i den ekstra udgift er der også al den tid, der skal bruges på at slå græs, klippe hæk og så videre.

De seneste år er priserne endda også steget på mange varer, hvilket ikke alle har fået øjnene op for.

»Vi har en tendens til at undervurdere, hvordan alt bare er blevet enormt dyrt,« siger Jovica Stanković.

Derfor mener han også, at det er en god idé at tage snakken om, hvad et sommerhus kommer til at koste i både tid og penge – altså udover købsprisen.

Og dermed gøre sig nogle tanker om, hvordan man griber det an og får plads til det i budgettet.

Og da der er sket meget over de seneste år på diverse priserne, så kan der være stor forskel på, hvad du kan få plads til i budgettet, hvis du for eksempel sammenligner dig med kolleger, venner og bekendte, der var med på bølgen af sommerhuskøbere under coronapandemien, forklarer Jovica Stanković.

Læs også: Jyske Bank: Det skal du huske, før du køber sommerhus

Læs også: 30-årige Sebastian med gylden boligfinte: Sådan har jeg fået ‘gratis’ sommerhus på Nordkysten