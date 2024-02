I efteråret sagde han efter ni år farvel til DR-programmet ‘Løvens Hule’. Siden er han gået væsentligt ned i arbejdstid og bruger mere tid på sine børn og at spille padel.

Men spørger man den kendte investor og Just Eat-mangemillionær Jesper Buch, om han er gået delvist på pension, er svaret klart.

»Nej, det er jeg satme ikke,' siger han grinende og begynder at remse sine nuværende projekter op – herunder hjertebarnet 'Jesper Buchs iværksætterakademi'.

»Jeg har lidt tænkt – nok er nok. Jeg har sgu tjent de penge, jeg skulle, og jeg har en portefølje, hvor jeg umiddelbart godt kan se, at der kommer endnu mere ind,« siger han og forklarer, hvorfor han har startet akademiet.

Jesper Buch med sin datter, Fie. Arkivfoto. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

»Så jeg tænkte, at nu er det tid til at lave nogle andet,« lyder det fra den kendte iværksætter, der blev mangemillionær, da han solgte take-away-selskabet Just Eat, som han selv var med til at stifte i internettets tidlige dage.

Iværksætterakademiet, som er tilknyttet handelsskolen Niels Brock, er et pro bono projekt, som Buch regner med at bruge 1.000 timer på.

»Men det gør jeg gerne for at flytte nogle unge mennesker og skabe en mega fed uddannelse, som ikke rigtigt eksisterede før,« siger han.

Han har tidligere forklaret, at han selv både står for optagelsessamtaler og også underviser på akademiet.

Jesper Buch og Jacob Risgaard i 'Løvens Hule'. Foto: DR

Derudover holder Buch også fortsat bootcamps for mere modne og kommende iværksættere i Marbella i Spanien, hvilket han har gjort gennem flere år, og som foregår i den kommende uge.

»Og så spiller jeg en masse padel og rejser og hygger mig og er sammen med mine børn,« lyder det fra Buch.

Men halvpensionist vil han altså ikke kalde sig.

»Jeg er jo også i bestyrelsen i EIFO (Danmarks eksports- og investeringsfond), så jeg er tror, jeg er gået fra 60-70 timer til 37 timer om ugen,« lyder det fra Buch

Hvordan har du det med ikke længere at være så eksponeret på skærmen nu, hvor du ikke er med i 'Løvens Hule'?

»Skønt. Jeg gjorde det jo ikke for at blive eksponeret, men for at se, om jeg ikke kunne flytte nogle ting, « lyder det fra Buch, der altså nåede at være med i hele otte sæsoner fordelt på ni år af det populære program.

Han nåede undervejs blandt andet at investere i selskaber som modebrandet Shaping New Tomorrow, sportsbrandet Eyda og onlineshoppen Ditur.

Han har tidligere fortalt Finans, at investeringerne i 'Løvens Hule'- virksomhederne har været med til at sikre millioner til hans selskab, Guerilla Capital.