Fire håndgranater, to brisante granater – der eksploderer hurtigt og voldsomt, og 500 gram formbart sprængstof.

Det var, hvad en 32-årig militæransat var i besiddelse af uden for arbejdsregi.

Det forklarer militær-anklager ved Forsvarsministeriets Auditørkorps, Christina Barnow til B.T.

»Der er tale om fire granater, to brisante granater – der eksploderer hurtigt og voldsomt, og 500 gram formbart sprængstof. Man har fundet det hele samlet i en kasse på et kontor på et militært område, men han har haft den i en årrække. Han har flyttet rundt på det af flere omgange. Blandt andet uden for militære tjenestesteder, som er ude i offentligheden. Og det må man ikke.«

»Vi tager det meget alvorligt. Det er meget sprængstof, hvor han også har været i besiddelse af detonatorer til dem og det ekstrem farligt. For det kan potentielt gå af.«

Manden blev varetægtsfængslet den 11. juni 2022. Han vil være varetægtsfængslet i 4 uger. Strafferammen for sigtelsen er på to til otte år.

Christina Barnow oplyser yderligere, at den pågældende person blev anholdt på en udsendelse. Det er uvist, hvilken udsendelse han var på, eller hvilken rang den pågældende mand har.

»Som militæransat er man jo undtaget loven om våbenbesiddelse eller sprængstoffer, hvis man gør det i arbejdsregi. Men ikke når man tager det med hjem.«

»Vi ved ikke, om han har brugt noget af det, men det, vi har fundet, er ikke brugt.«

Forsvarsministeriets Auditørkorps oplyser yderligere, at de efterforsker sagen grundigt.

B.T. følger sagen.