Østjyllands Politi og brandvæsen er lørdag eftermiddag til stede på Havnevej i Grenå i forbindelse med en brand.

I den forbindelse er vejen blevet spærret, og politiet opfordrer derfor til, at trafikanter finder en anden rute.

Udover det, lyder der en opfordring til folk i området om at holde sig væk fra røgen.

Branden startede i kælderen og har siden bredt til resten af bygningen.

I den forbindelse er otte til ti personer blevet reddet ud, fortæller vagtchef Lars Bisgaard.

Ingen af de involverede er kommet til skade. Kun bygningen.

»Vi forsøger i øjeblikket at danne os et overblik over skaderne,« fortæller vagtchefen.

Ligeledes arbejder brandvæsen for at slukke ilden.