Politiet leder torsdag med hunde og droner efter en forsvunden mand i et område i Haderslev.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Den 55-årige mand, som politiet leder efter, bor til dagligt i netop Haderslev. Han forsvandt tirsdag omkring klokken 12 fra sin bopæl i den sønderjyske by.

Politiet opfordrer nu til, at alle i byen hjælper med at kigge efter manden.

Det kan man gøre ved blandt andet at se, om manden skulle være i ens kælder, udhus, garage eller i ens have.

Helt specifik leder politiet i øjeblikket i Dyrehaven syd for Haderslev Dam, oplyses det.

I et tweet beskriver politiet manden, som man også kan se et billede af her i artiklen.

Da han forsvandt, var han iført grå trøje, skjorte og sorte jeans.

Politiet beder om hjælp til at finde denne mand i Haderslev. Foto: Politi Vis mere Politiet beder om hjælp til at finde denne mand i Haderslev. Foto: Politi

Har man set manden, så vil politiet meget gerne høre nærmere.

Politiet kan kontaktes på 114.