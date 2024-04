I sidste uge advarede politiet i Sydøstjylland om, at der var fundet flere hjemmelavede syrebomber i Billund.

En toårig pige var uheldigvis kommet i kontakt med syren på en legeplads i byen.

Derfor opfordrede politiet forældrene i området til at tale med deres børn om problemet og om, hvor farligt syre er.

Nu er det lykkedes politiet at finde frem til to mindreårige drenge, som har lavet syrebomberne på legepladsen.

Den sag betragter politiet nu som opklaret.

Politiet understreger, at det ikke har været drengenes hensigt at forvolde skade.

»Takket være henvendelser fra offentligheden og et godt samarbejde med SSP i kommunen har vi fundet frem til to drenge, der begge er under 15 år, som har haft med hændelsen at gøre,« siger politikommissær Brian Kristiansen, der er leder af Nærpolitistationen i Grindsted, i en pressemeddelelse.

»I samarbejde med SSP har vi derfor i dag torsdag haft dem og deres forældre inde til en samtale, der havde et kriminalpræventivt sigte. Det er godtgjort, at ingen har haft til hensigt at skade andre. Hensigten har kun været at lave nogle høje brag,« siger han.

De to drenge vil derfor ikke blive sigte for noget.

Der har dog været flere episoder med syre i Billund den seneste tid. Derfor mener politiet, at der er andre end de to drenge, der har lavet bomber.

»Fremstilling af syrebomber er uheldig og uhensigtsmæssig og kan være farligt, men siden vi gik ud med vores opfordring til forældre og skoler i tirsdags, har vi heldigvis ikke set flere af dem. Vi håber derfor, at det ikke sker mere,« siger Brian Kristiansen.

Politiet benytter også lejligheden til at takke for alle, der har henvendt sig til politiet med oplysninger i sagen.