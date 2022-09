Lyt til artiklen

En person har mistet livet i en brand i Muldager, som ligger i nærheden af Brøndby på den københavnske vestegn.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Mads Dam.

Hovedstadens Beredskab skriver på Twitter, at røgdykkere fandt personen, da de gennemsøgte villaen.

Personen blev båret ud af huset og overdraget til akutberedskabet, men desværre stod personens liv ikke til at redde.

Mads Dam oplyser til Ritzau, at personen formentlig var død, allerede da vedkommende blev fundet af røgdykkerne.

Personen er blevet identificeret af politiet, men de pårørende er endnu ikke blevet underrettet. Derfor oplyses personens køn og alder ikke på nuværende tidspunkt.

Politiet modtog anmeldelsen af villabranden klokken 04.27.

Branden i villaen er nu blevet slukket.

Det er endnu uvist, hvad der er årsag til branden, men vagtchefen oplyser, at der ikke er noget, som tyder på, at der er foregået noget kriminelt.

Brandteknikere skal nu arbejde på stedet for at forsøge at fastslå årsagen til branden.