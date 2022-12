Lyt til artiklen

For præcis en uge siden blev et fuldgyldigt medlem af Hells Angels anholdt i Nordjylland i en indtil videre mørklagt sag.

Nu kan B.T. løfte lidt af sløret for, hvad manden er blevet anholdt for.

Rockeren, der har sin daglige gang i rockerklubben i Aalborg, blev fremstillet i et grundlovsforhør fredag 25. november 11.00.

Det skete ved retten i Aalborg. Her lykkedes det anklageren fra Nordjyllands Politi at få dommeren overbevist om, at retsmødet skulle foregå bag dobbelt lukkede døre.

Det betyder, at hverken den præcise sigtelse mod HA-rockeren eller de konkrete grunde til det ekstraordinære hemmelighedskræmmeri om sagen må blive kendt af offentligheden.

Men B.T. erfaree, at manden er blevet sigtet i en større narkosag og nu sidder varetægtsfængslet.

Nordjyllands Politi ønsker ikke at udtale sig om sagen. Heller ikke mandens forsvarsadvokat ønsker at udtale sig om sagen.

»Ingen kommentarer,« siger forsvarsadvokat Asser Gregersen og henviser til de dobbelt lukkede døre i sagen.

Men forsvareren fortæller, at han vil forsøge at få dørene åbnet til det næste retsmøde, da han ønsker at få sin klients stillingstagen til sigtelsen frem.

Ifølge B.T.s oplysninger er den fængslede mand tidligere blevet dømt for alvorlig kriminalitet.