Nordjyllands Politi er færdige med efterforskningen af en tragisk drukneulykke i Frederikshavn Svømmehal.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken skete 4. februar 2022, hvor den 11-årige dreng var på tur med sin skoleklasse og pludselig blev fundet ukontaktbar i vandet i svømmehallen.

Politiets konklusion er, at der intet strafbart er sket i forbindelse med ulykken.

»Og det er derfor, at vi nu standser vores undersøgelser af denne dybt tragiske ulykke,« siger lederen af efterforskningen, politikommissær, Michael Elkjær.

Politiet har blandt andet undersøgt forholdene i svømmehallen, ligesom de har afhørt en række personer, der var til stede, da ulykken skete, herunder en række livreddere.

»Det er vores konklusion, at der ikke er begået fejl af livredderne i forhold til opsyn og førstehjælp, ligesom vi også har vurderet, at der ikke var mangler ved det generelle sikkerhedsniveau i svømmehallen på tidspunktet for ulykken,« siger politikommissæren.

Politiet har ingen yderligere kommentarer til sagen.