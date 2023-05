Det er langtfra kun et rygmærke, der skiftes, når rockerklubben Satudarahs danske afdeling nedlægger sig selv.

Torsdag meddelte en talsmand for klubben, at Satudarah Danmark nu er fortid, og at man i stedet har oprettet en ny klub, der hedder Comanches MC.

Det er en beslutning, der kommer til at ramme flere af klubbens afdelinger rundt om i verden, som vil følge trop og skifte rygmærke.

Det vurderer en række kilder med indsigt i rocker- og bandemiljøet.

Foreløbigt er der tale om afdelingerne i Serbien og Marbella, som er grundlagt med hjælp fra danske medlemmer.

B.T. erfarer, at der også er nye afdelinger på vej i en række andre lande.

Skiftet sker på året, hvor Satudarah ellers var tæt på at kunne fejre 10-års jubilæum i Danmark.

Den første afdeling blev åbnet i november 2013 af en snæver kreds med rødder i Værebroparken i Bagsværd, der havde sørget for, at rockerklubben kom til Danmark.

Hovedarkitekten var en mand med pakistanske rødder, Nadim Khan, der spillede en ganske særlig rolle.

Han var klubbens første danske præsident, og selvom han siden officielt har overladt titlen til andre, så er det stadig ham, der styrer klubben. Det fortæller kilder med indsigt i miljøet.

Oprindeligt blev Satudarah grundlagt i Holland af indvandrere fra øgruppen Molukkerne i Indonesien.

Siden er det gået stærkt, og i fjor blev Nadim Khan udnævnt til Kapikane i Satudarah – det vil sige, at han er en af lederne på internationalt plan i rockerklubben.

Kort om Satudarah Danmark Åbnede første danske afdeling november 2013. Klubben bestod i starten primært af personer fra banden VHK (Værebos Hårde Kerne). Havde frem til torsdag 10. maj afdelinger flere steder rundt om i Danmark. Har i lange perioder været den største rockerklub i Danmark målt på antal medlemmer. En række af klubbens medlemmer er dømt for blandt andet grov vold og omfattende narkotikahandel.

Med den nye struktur, Comanches MC, betyder det ifølge kilderne, at den danske top af klubben i endnu højere grad kommer til at sætte sig på styringen.

I forbindelse med bruddet skrev talsmanden i en mail:

'Vi har igennem alle disse år lagt alle vores kræfter, sved og tårer i SMC, men efter længere tids uenigheder med andre lande om, hvilken kurs klubben skulle tage, har vi følt os nødsaget til træffe det sværeste valg nogensinde og har nu forladt Satudarah MC efter 10 lange år.'

Han ønskede ikke at uddybe hvilke uenigheder, der var tale om, eller hvad de gik ud på.

Nadim Khan, der er arkitekten bag Satudarah i Danmark, ses her med Svend 'Svin' Holst og Ole Bonnesen, der begge er tidligere medlemmer af Hells Angels. Foto: Privatfoto Vis mere Nadim Khan, der er arkitekten bag Satudarah i Danmark, ses her med Svend 'Svin' Holst og Ole Bonnesen, der begge er tidligere medlemmer af Hells Angels. Foto: Privatfoto

Men en kilde vurderer, at udmeldingen på sin vis underbygger tesen om, at man ønsker at stå på egne ben.

Selvom at Satudarah nu er historie i Danmark, så er det langt fra alle medlemmer af den nu lukkede klub, der skifter vesten.

I mailen skriver talsmanden, at det ikke er alle, der går med ind i den nye klub.

