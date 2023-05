Rockerklubben Satudarah, der i en lang periode har været landets største målt på medlemmer, har torsdag valgt at nedlægge klubben, som dog genopstår under et nyt navn.

Nu afslører en talsperson fra rockerklubben baggrunden for lukningen. I en besked til B.T. lyder det:

'Det er med stor sorg i vores hjerter, at vi må meddele at SMC (Satudarah MC, red.) Danmark er fortid.'

'Vi har igennem alle disse år lagt alle vores kræfter, sved og tårer i SMC, men efter længere tids uenigheder med andre lande om, hvilken kurs klubben skulle tage, har vi følt os nødsaget til træffe det sværeste valg nogensinde og har nu forladt Satudarah MC efter 10 lange år.'

Hvad, uenighederne med de udenlandske afdelinger drejer sig om, bliver ikke uddybet.

Talsmanden skriver yderligere, at det ikke er alle Satudarahs nuværende medlemmer, der følger med over i den nye rockerklub, der kommer til at gå under navnet Comanches.

'Dermed var tiden inde til at gøre noget nyt og skabe de bedste rammer for den motorcykelklub, vi alle ønsker at være en del af. Derfor har vi startet Comanches MC.'

'Nogle gange går tingene i livet bare ikke, som man ønsker dem. Ikke alle fra det tidligere SMC Danmark har valgt at gå med, mens andre ikke har været ønsket, dog var tilslutningen til CMC så stor, at SMC nu er lukket ned i Danmark,' skriver talsmanden.

Det har i skrivende stund ikke været muligt at få yderlige svar på spørgsmål fra klubben, men B.T. arbejder på sagen.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har tidligere luftet tanken om at forbyde rockerklubben, ligesom man tidligere har forbudt gadebanden LTF. Det kan du høre mere om i B.T.'s podcast 'På Fersk Gerning':

