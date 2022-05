Nick Cannon har sat syv børn i verden og er på vej med det ottende.

Det er en hel del børn, og nu er tv-værten da også kommet frem til, at måske er rigeligt.

Han har i hvert fald besluttet sig for at bestille tid til en vasektomi, det vil sige en sterilisering. Det fortæller han til E! News Daily Pop.

»Jeg har allerede bestilt tid til en vasektomi. Jeg går ikke efter at befolke Jorden fuldstændig, men jeg ser helt klart frem til at tage mig af og elske de børn, jeg allerede har,« siger han.

Hvor mange børn vil du have?

Nick Cannon venter lige nu sit ottende barn med kæresten Brie Tesi.

Han er i forvejen far til de 11-årige tvillinger Moroccan og Monroe, som han har med Mariah Carey, den 5-årige søn Golden og den 1-årige datter Powerful Queen, som han har med Brittany Bell og endelig de 11 måneder gamle tvillinger Zion Mixolydian og Zillion Heir, som han har med Abby De La Rosa.

I sommeren 2021 blev han også far til sønnen Zen, som han fik med modellen Alyssa Scott, men Zen gik bort i december samme år på grund af en tumor i hjernen.

En nyhed, som en tårevædet Nick Cannon selv offentliggjorde i sit talkshow.

I interviewet med E! News Daily Pop fortæller han, at det er vigtigt for ham at være meget til stede i alle sine børns liv på trods af sit travle skema.

Han tror da også på, at det er nogle talentfulde børn, han har sat i verden, som vil følge hans spor ind i underholdningsverdenen.

»I kommer helt klart til at se nogle Cannons på skærmen og høre deres musik.«

Nick Cannon er blandt andet vært på det populære amerikanske underholdningsprogram 'The Masked Singer'.

Planen om en vasektomi må siges at være nye toner fra Nick Cannon.

Sidste år var han således overfor MTV ganske åben over for tanken om at få flere børn.

»Hvis Gud vil, hvis Gud ser det sådan, så er det, hvad jeg vil gøre,« lød det dengang.

Det har han levet op til, nu hvor barn nummer otte er på vej. Et barn, som altså også ser ud til at blive Nick Cannons sidste.

41-årige Nick Cannon var gift med Mariah Carey fra 2008 til 2016.