Med hurtig adgang til samtlige bydele kan man nemt finde gode oplevelser uden for Vestbyen.

Men man behøver faktisk ikke engang forlade bydelen for at være underholdt.

»Vestbyen er som en landsby i byen med en anderledes, god og afslappende kultur i en gammel arbejderby,« siger Enhedslistens Per Clausen, der er rådmand for miljø og klima i Aalborg Kommune.

Selv har han 'on and off' boet i Vestbyen siden 1971 og bor der nu igen på godt tiende år.

Læs, hvilke oplevelser den inkarnerede Vestbyboer anbefaler:

1. Bad og beachvolley

Vestre Fjordpark er det perfekte sted til en badetur. Foto: Henning Bagger Vis mere Vestre Fjordpark er det perfekte sted til en badetur. Foto: Henning Bagger

»En af de ting, som er rigtig attraktive i Vestbyen, er jo Vestre Fjordpark, som var det gamle friluftsbad, der blev renoveret.«

»Nu er det et fantastisk attraktivt sted, hvor man kan komme i vandet og dyrke forskellige former for motion, blandt andet beachvolley.«

»Det tiltrækker mange unge mennesker og gør vestbyen til et meget spændende sted. Det er en god attraktion.«

2. Spor fra fortiden

Hvad har byen at byde på? I en artikelserie undersøger B.T., hvilke oplevelser der er at finde i Aalborgs forskellige bydele. Læs med, og find blandt andet ud af, hvor man skal gå tur i Aalborg SV, hvilken mad man skal spise i Hasseris, og hvordan man bedst bruger tiden i Nørresundby.

»Lidt i forlængelse af Vestre Fjordpark er der hele området ved lystbådehavnen.«

»Her har vi lystbåde med gamle værfter, hvor man får følelsen af, at der er et levende maritimt miljø.«

3. Landets bedste bøfsandwich

Find ud af, hvordan landets bedste bøfsandwich smager på Restaurant Vestre Bådlaug. (Arkivfoto) Foto: Kim Haugaard Vis mere Find ud af, hvordan landets bedste bøfsandwich smager på Restaurant Vestre Bådlaug. (Arkivfoto) Foto: Kim Haugaard

»Skal man have mad, ligger der Kystens Perle, som er en restauration, der har ligget der i rigtig, rigtig mange år.«

»Man kan sidde udenfor, når det er godt vejr, og kigge ud på lystbådehavnen.«

»Det er et sted, hvor de typisk laver gamle danske retter og bøfsandwich.«

»Vi har også Restaurant Vestre Baadelaug, som i flere år vandt prisen for den bedste bøfsandwich i Danmark.«

4. Uforstyrret natur

Sænk skuldrene, og nyd naturen ved Egholm. Foto: Henning Bagger Vis mere Sænk skuldrene, og nyd naturen ved Egholm. Foto: Henning Bagger

»Der er tæt forbindelse til Egholm, da man skal sejle derover her fra Vestbyen.«

»Egholm er et sted med muligheder for gode oplevelser. Der er ro og fred.«

»Jeg ville nok selv tage ned til en teltplads på stedet, hvor man kan slappe af og gå en tur ind over øen og tilbage.«

»Og så tag omkring Restaurant Kronborg, hvor man kan få frokost og fadøl. Det er et godt sted til afslapning.«

5. Ny kultur

»I Absalonsgade er der et sted, der hedder Abzalon.«

»Det er et musik- og kultursted, som åbnede for ikke længe siden.«

»Abzalon har haft vanskeligheder med at komme i gang grundet covid-19, men det har nogle spændende arrangementer.«

»Og er man alligevel på Absalonsgade, kan man også tage forbi det brune værtshus, Munken.«