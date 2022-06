Lyt til artiklen

Voldsomt stigende priser har de seneste uger været det helt store samtaleemne mange steder i det danske samfund.

Samme store interesse har der dog ikke umiddelbart været på Christiansborg, hvor snak om inflation og politiske tiltag ikke fylder helt så meget, som det er tilfældet i mange andre europæiske lande.

Selvom mange danskere nu står og råber 'hjælp' ind mod Christiansborg, kommer der ikke specielt meget den anden vej.

Spørgsmålet er: hvorfor ikke?

»Det korte svar er, at budgettet er brugt op på ukrainske flygtninge og militær. Danmark kører i forvejen med underskud på budgetloven i år, så vi står i en situation, hvor kassen simpelthen er tom for i år. Der er ikke flere penge at bruge af,« siger Anders Leonhard Jensen, politisk redaktør på B.T., og fortsætter:

»Hvis man skal gøre noget politisk, som man virkelig kan mærke i den danske befolkning, koster det milliarder. De har allerede lavet varmecheck, som har kostet milliarder. Der er ikke flere penge.«

Søndag kunne DR bringe en opgørelse fra Finansministeriet, der vakte opsigt.

Den viste, at Danmark, i forhold til sammenlignelige europæiske lande, er blandt de lande, som har brugt mindst af BNP på at hjælpe befolkningen med hjælpepakker mod de stigende priser.

En placering, som fik både Enhedslisten og SF til at stemple regeringens indsats på området som 'pinlig' og 'uacceptabel'.

Finansminister Nicolai Wammen forsvarede regeringens tilbageholdende linje på følgende måde:

»Det er, fordi vi på den side gerne vil hjælpe dem, der er hårdest ramt, mens vi samtidig vil gøre det på en måde, hvor vi ikke kaster benzin på inflationsbålet,« sagde han til DR.

I den forgangne uge afviste skatteminister Jeppe Bruus også forslag fra både Dansk Folkeparti og slagterigiganten Danish Crown om at sænke momsen på fødevarer for at dæmpe prisstigningerne.

Mener du, at regeringen gør nok for at hjælpe danskerne i den nuværende inflationskrise?

Anders Leonhard Jensen mener, at det er helt bevidst, at hverken regeringen eller de store oppositionspartier melder for bastant ud om økonomisk hjælp til danskerne.

»Vi går frem mod et folketingsvalg, og der bliver det helt store slagnummer økonomisk ansvarlighed. Derfor er de meget tilbageholdende med at foreslå store check, der ikke er finansiering til,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Danskerne har relativ mange penge stående, og de fleste kan godt stå imod de her prisstigninger lige nu. Det giver plads til, at regeringen kan være afventende.«

Én ting kan dog få regeringen til at skride ind.

»Ser vi tvangsauktioner i massevis, hvor folk går fra hus og hjem, så bliver regeringen tvunget til at handle,« siger Anders Leonhard Jensen:

»Økonomi og inflation kommer til at fylde meget i en kommende valgkamp. Både fordi danskerne går op i det, men også fordi statskassen ikke bare bugner af penge lige nu. Socialdemokratiet kommer med en 2030-plan til august, og det bliver en stram økonomisk politik, hvor der bliver prioriteret hårdt. Det vil sætte retningen for den politiske debat.«