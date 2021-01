Den italienske storklub Inter kæmper med om Serie A-titlen, men økonomisk er klubben helt i knæ og kæmper i disse uger for overlevelse.

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Christian Eriksen og resten af Inter-stjernerne har flere måneders løn til gode – og det er ikke småpenge.

Derudover har klubben ikke formået at betale de aftalte rater til Real Madrid for kæmpekøbet af stjernen Achraf Hakimi, ligesom eksempelvis Christian Eriksens agent, Martin Schoots, har klaget til den olympiske komité i Italien, CONI, da han mener at have 50 millioner kroner til gode i klubben.

Alt sammen tegner det et billede af en ejer, kinesiske Suning Group, som er hårdt ramt af coronakrisen. Det har kineserne nu taget konsekvensen af og sat klubben til salg. Det rapporterer flere italienske medier om, herunder La Repubblica.

Foto: VINCENZO PINTO Vis mere Foto: VINCENZO PINTO

Christian Eriksen, som tjener på den gode side af 50 millioner kroner om året – efter skat – og resten af Inter-spillerne er endnu ikke blevet betalt deres løn for juli og august.

Dette er sket efter aftale med klubben, som kæmper hårdt med likviderne. Deadline for de betalinger nærmer sig dog: 16. februar – ellers vil klubben blive straffet i form af eksempelvis fratrukkede point.

Eriksen og co. har heller ikke modtaget deres hyre for november og december. Ifølge La Repubblica er spillerne, klubben og det italienske fodboldforbund 'i dialog' om dette.

Den usikre situation kan få betydning for Eriksen ønske om at ville væk fra Inter i dette transfervindue. Klubbosserne er simpelthen travlt beskæftiget med alt andet end transfervinduet i denne måned, vurderes det i Italien.

Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Foto: MIGUEL MEDINA

I forhold til situationen omkring de manglende rate-udbetalinger til Real Madrid for det store oktober-køb af Hakimi, så har den italienske storklub lavet en aftale med spanierne, som angiveligt er indforståede med Inters svære økonomiske situation.

Imens arbejdes der i kulissen i Milano-klubben med at finde en nye ejere eller medejere, som kan hjælpe Suning Group i den svære tid.

Lige nu peger pilen mod London-baserede BC Partners, som er en stor investeringsfond, og som i de næste uger skal afgøre om de vil overtage Inter, som menes at være mellem 750 og 900 millioner euro værd.

I aften kan Inter og klubbens fans for en stund glemme de likvide kvaler, når klubben tørner sammen med Juventus i et sandt Serie A-topbrag – formentlig med Eriksen på bænken fra start.