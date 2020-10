Alexander Sørloth og landstræner Lars Lagerbäck har på et møde søndag fået renset luften efter ordkrig.

Norges landsholdstræner Lars Lagerbäck og angriberen Alexander Sørloth har på et møde søndag lagt en kontrovers bag sig, som brød ud, efter at Norge for godt to uge tabte en vigtig kamp mod Serbien.

Det fremgår af en meddelelse fra Det Norske Fodboldforbund (NFF).

På søndagens møde er de to blevet enige om at "se fremad".

Ordkrigen mellem træner og spiller opstod, efter at Norge missede muligheden for at kvalificere sig til næste års EM efter et nederlag på 1-2 til Serbien.

På et evalueringsmøde efter nederlaget hævdede Lagerbäck, at Sørloth havde kaldt ham inkompetent. Det afviste den tidligere FC Midtjylland-angriber, der nu spiller i RB Leipzig.

På søndagens møde erkendte Sørloth dog ifølge meddelelsen fra NFF, at han havde udtrykt sig på en forkert måde.

- Alexander har forstået, at kommunikationsformen var forkert. Det beklager han, og vi er enige om, hvilke retningslinjer der gælder på landsholdet, hedder det i meddelelsen.

- Efter kampen mod Serbien opstod der som bekendt en ophedet diskussion. I en præstationskultur skal der være højt til loftet. Denne gang blev temperaturen for høj, og begge parter gik for vidt i diskussionen, skriver forbundet.

Parterne præciserer, at Sørloth ikke er kommet med en bemærkning om, at trænerteamet er inkompetent. Angriberen beklager, at han "argumenterede på en måde, som gjorde, at de har opfattet det sådan".

