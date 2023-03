Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Navnet 'Rasmus Højlund' dukker utvivlsomt op i kaffeautomat-snakkene på landets arbejdspladser fredag morgen.

Den 20-årige Atalanta-komet fik et helt ekstremt landsholdsgennembrud, da han i sin første startplads for de rødhvide bankede tre flotte scoringer i kassen og dermed var altafgørende for den danske 3-1-sejr over Finland i EM-kvalifikationen.

Men den vilde præstation kom ikke som en særlig stor overraskelse for landstræner Kasper Hjulmand.

»Vi kunne mærke det på den måde, Rasmus kom ind i lejren på. Der var en forskel i forhold til sidst, han var med,« sagde landstræneren efter kampen.

Landstræner Kasper Hjulmand og Rasmus Højlund under træningen ved Helsingør Stadion. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Kasper Hjulmand og Rasmus Højlund under træningen ved Helsingør Stadion. Foto: Liselotte Sabroe

»Han har arbejdet godt med sig selv. Han har vist en skærpet kvalitet i dele af sit spil i træningerne. Og han var simpelthen så sulten efter at score mål.«

Det varmede Kasper Hjulmands hjerte at se så ung en spiller blive hyldet af Parken.

»Det var en drengedrøm for ham at spille i Parken for Danmark. Og en endnu større drengedrøm at score mål. Det er utroligt dejligt at se en ung fyr brænde den af.«

»Ikke nok med at han scorer mål – han deltager også i det defensive arbejde, hvor han presser hårdt. Han gør et godt stykke arbejde for holdet.«

Rasmus Højlund scorer til 1-0 mod Finland. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rasmus Højlund scorer til 1-0 mod Finland. Foto: Liselotte Sabroe

Men landstræneren havde også en lille løftet pegefinger. For man kommer ikke sovende til noget.

»Det er vigtigt, at han beholder den balance, der er perfekt lige nu. Ungdommens mod, selvtillid og tro på sig selv – og så den ekstreme ydmyghed i forhold til det hårde arbejde, der skal lægges i en fodboldkamp.«

»Hvis han beholder den balance, så er der meget godt i vente,« sluttede en meget tilfreds Hjulmand.

Danmark, Hjulmand og Højlund møder Kasakhstan på søndag.