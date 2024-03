Den italienske Serie A frygter det værste for Joe Barone.

Flere medier melder, at Fiorentina-direktøren har fået det akut dårligt og har fået et hjertestop, kort inden Fiorentina og Atalanta skulle mødes søndag.

Kampen er blevet udskudt, melder Serie A på det sociale medie X. Her skriver man dog intet om hvorfor.

Ifølge den store sportsavis La Gazzetta dello Sport skete hændelsen på Fiorentinas hotel i Bergamo, mens der var taktikmøde op til opgøret.

Situationen er angiveligt meget alvorlig, og Barone blev hentet af en helikopter og hastet til San Raffaele-hospitalet i Milano.

Avisen melder også, at Fiorentina-spillerne og staben befinder sig i en tilstand af chok, som fik dem til at anmode om at rykke opgøret til en anden dato.

Det ønske er – som tidligere skrevet – blevet opfyldt.

Fiorentina har blandt andet den danske målvogter Oliver Christensen i truppen.