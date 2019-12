Ronni Schack Pedersen har i over 15 år været fast mand på C2-tribunen på Parken. Her har han stolt fulgt sit hold FC København i tykt og tyndt.

Men efter torsdagens Europa League-opgør mod Malmö FF var han alt andet end tilfreds.

På C2-tribunen, der i den grad er kendt for at huse nogle af de mest trofaste fans og børnefamilier, var Ronni Schack nemlig ikke blot omgivet af andre FCK-fans, der skulle se, om deres drenge kunne tage det næste skridt videre i den europæiske turnering.

Der var også mellem 200 og 300 svenske fans, der brød ud i vild jubel, da gæsterne scorede.

Det kan ikke være rigtigt. Ronni Schack Pedersen, FCK-fan om torsdagens oplevelse

»Det er helt forkasteligt. Jeg er desværre bange for, at vores egen klub prioriterer at tjene nogle penge for at sælge alle billetterne. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« fortæller en irriteret Ronni Schack Pedersen til B.T.

B.T. har været i kontakt med adskillige personer, der var til stede i Parken torsdag aften. De fortæller alle om, hvordan svenske Malmö-fans var til stede overalt. På Øvre A-tribunen var svenskerne således i klart overtal, mens både Nedre C og andre tribuner også havde et stor antal af udebanefans.

B.T.s mand i Parken kunne ligeledes se, hvordan en del af Nedre C på et tidspunkt endda blev rammet ind af betjente, der forsøgte at skærme de svenske fans fra de danske.

Ifølge Ronni Schack Pedersen er der ikke tale om et engangstilfælde. Sådan har det været i flere af de europæiske kampe, han har set, fortæller han. Torsdag aften var det dog på en anden skala end tidligere.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

»Det kan ikke være rigtigt, at man skal finde sig i at betale hver eneste uge for så at se, at de lukker enhver ind. Det er derfor, der skete så meget ballade. For der kommer ballade, når der står 200-300 svenske fans, som står og jubler på vores tribune.«

Han er ikke engang efter de mange Malmö-fans. Han havde selv gjort præcist det samme, hvis det var ham, der havde siddet blandt svenske fans, og FCK havde scoret. Nej, det er FC København, han er efter.

Ronni Schack Pedersens oplevelse torsdag aften blev ikke bedre af, at han missede de første små 15 minutter af en af de vigtigste FCK-kampe i år.

Mange indgange til C-tribunen var nemlig spærret af torsdag aften af sikkerhedsmæssige årsager. Det betød, at køen på vej ind på stadion var enormt lang.

Foto: Martin Sylvest Vis mere Foto: Martin Sylvest

»Vi blev afvist i flere af de andre indgange, så vi måtte pænt stå og vente i en massiv kø for at komme ind på stadion. Så da kampen gik i gang, stod vi stadig foran stadion,« fortæller han.

B.T. har forelagt kritikken for FC København, der fredag har skrevet følgende kommentar i en sms:

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at der er tilskuere, der har haft en dårlig oplevelse. Vores største fokus er altid, at det er så sikkert som overhovedet muligt, og derfor har vi haft meget stort fokus på at forsøge at undgå, at fangrupperne blev blandet,« skriver FC Københavns kommunikationschef, Jes Mortensen.

Han oplyser yderligere, at de har afvist mere end 7.000 forsøg på køb af billetter på grund af mistanke om, at der ikke var tale om FCK-fans. De har yderligere gjort opmærksom på, at Malmö-fans kun måtte opholde sig i udebaneafsnittet eller VIP-området.

Derudover afviste de også flere hundrede fans i indgangene torsdag aften og eskorterede rigtig mange ud under kampen.

»Vi kan ikke afvise folk alene for at være svenske, da det kan tolkes som racistisk fra vores side, og derfor er det først, når stadionreglementet blev brudt, vi potentielt kunne sende folk ud - og også her skulle det foregå på en sikker måde for folk på tribunen.«

»Det har været en kæmpe opgave at løse perfekt med netop den her kamp, fordi der er så tætte relationer mellem landene og byerne. Vi beklager selvfølgelig de gener, det har givet, og er omvendt glade for, at det ikke gav alvorlige skader for nogen,« slutter kommunikationschefen sin sms.

FC København tabte torsdag aften 0-1 til Malmö FF, men endte alligevel med at gå videre fra Europa League-gruppespillet, da Lugano tog point fra Dynamo Kiev.