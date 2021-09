Kort inden coronapandemien lukkede hele verden ned, mødte Sara Grünewald sin eneste ene, Benjamin Kaniewski.

Og her knap to år senere afslører hun, at hun ikke er bange for at snakke om bryllupsplaner.

»Jeg er ikke bange for det. Jeg har fundet manden i mit liv, men om vi er gift eller ej, det betyder ikke så meget for mig. Bare han er min,« siger hun til B.T. til Zulu Comedy Galla i Operaen i København.

Men Grünewald mener bare ikke, at det er særlig sexet at snakke om bryllupsfest.

Sara Grünewald i sin heroin-punk kjole fra Ann Wiberg. Vis mere Sara Grünewald i sin heroin-punk kjole fra Ann Wiberg.

»Det er sådan noget, der er lidt usexet at tale om, så det er sådan noget, der bare skal ske,« siger hun.

Sarah Grünewald er netop flyttet i ny lejlighed i København en spytklat fra kæresten.

»Jeg bor lige ved det Kongelige Teater på Torbenskjoldsgade, og han bor lidt længere nede ad gaden, så det er supernemt,« siger hun.

Om lidt er hun igen vært, når TV 2 blænder op for efterårets udgave af 'Vild med dans'. Men det er altså ikke alt tøj, man kan have på i bedste sendetid. Den kjole hun har på til Comedy Galla var for kontroversiel til 'Vild med dans.'

»Ann Wiberg (designer, red.) laver sådan noget punk-couture og kjolen her hedder et eller andet heroin-punk. Det var en kjole, jeg ikke kunne have på i 'Vild med dans' for ni år siden. Jeg tror, Scarlett Johansson også har haft den på, så den har ikke været helt billig. Den skal afleveres tilbage,« siger hun til B.T.

Sarah Gruünewalds kæreste er fransk. Hør i videoen øverst blandt andet hvordan det går med hendes fransk-undervisning.