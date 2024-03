Lone Hertz' søn, Tomas er gået bort.

Den folkekære skuespillers søn, Tomas Strøbye, som hun fik med skuespiller Axel Strøbye, var sidste mandag udsat for en faldulykke i sit hjem og blev efterfølgende indlagt.

Familien oplyser i en pressemeddelelse udsendt til Billed Bladet, at han døde på Rigshospitalet lørdag den 10. februar i en alder af 58 år.

Tomas Strøbye blev som helt lille hjerneskadet som følge af en kighostevaccine.

Lone Hertz med sønnen Tomas i 2012. Foto: Hauerbach Peter/Her Og Nu/Ritzau Scanpix

Lone Hertz, der siden har været ambassadør for Hjerneskadeforeningen og kæmpet for Tomas' og andre handicappedes rettigheder, fortalte i 2022 til B.T., hvordan hun og Axel Strøbye i årevis troede lægernes ord om, at deres søn var åndssvag.

»Imbecil idiot, uunderviselig« blev der skrevet i hans journal, da han som toårig igen blev testet.

Ord, der fulgte ham i årevis.

»Vi troede det jo også. For vi var autoritetstro,« forklarede Lone Hertz og fortsatte rystende på hovedet:

»Så fordi Tomas ikke kunne tale, blev han fejlbehandlet, fejldiagnosticeret og fejlanbragt. Forestil dig at høre ens omgivelser tale om én på den måde og behandle én som sådan, når man faktisk har en glimrende forstand! Så synker man ind i sig selv som ældre på et plejehjem.«

Læs hele hendes fortælling om Tomas Strøbye

Først boede Tomas Strøbye på en døgninstitution for udviklingshæmmede, men da han fyldte 38 år flyttede han ud og boede i en årrække på Egmont Højskolen i Hou Syd for Aarhus.