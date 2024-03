Tilbudsaviserne fra landets supermarkeder bugner lige nu af slagtilbud op til påske, men der er i sær en helt konkret række varer, som er faldet massivt i pris de seneste uger.

»Lige præcist smør får en rigtig stor tur ned i pris,« forklarer Claus Nykjær, analysechef for eTilbudsavis.dk, i første afsnit af B.T.s nye podcast Spar kassen.

I podcasten gennemgår vært Niels Philip Kjeldsen og de to gæster, Claus Nykjær fra Tjek og Michael René, lektor på Niels Brock, de mange muligheder for at udnytte supermarkedernes priskrig op til påske og spare penge flere måneder frem.

Smør kommer især i fokus, fordi der lige nu er 13-14 kroners rabat på Kærgården og Lurpak i flere af landets supermarkedskæder.

Men hvor meget smør kan man købe og fryse ned og stadigvæk få en god smagsoplevelse?

»Der er to ting i det. Den ene er holdbarheden. Det er ikke sådan, at du bliver syg af at spise den, hvis du har den i 10 år i fryseren. Men fødevarekvaliteten falder i produktet,« siger Michael René, lektor på Niels Brock og ekspert i fødevarekemi:

»Du skal være obs på, at du ikke har den samme friske smør, du kan påføre dit brød efter et år eller to år. En fed vare som smør, der er et bud på holdbarheden tre eller fire måneder.«

Det får Niels Philip Kjeldsen til at spørge, om han kan købe en masse smør, fryse dem ned og tage en pakke op om ugen i fire måneder med samme smagskvalitet.

»I princippet kan du fastholde den kvalitet, det har, når du fryser det ned, i de fire måneder,« siger Michael René.

Hør hele podcasten her, hvor snakken også falder på en masse forskellige typer kød, fisk, fiskefilet og meget andet.