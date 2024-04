Mens cykelverden er forfærdet over billederne af Jonas Vingegaards mareridtsstyrt ved torsdagens etape af Baskerlandet Rundt, har der indtil videre været radiotavshed fra løbsarrangørerne.

Men det er der lavet om på nu.

Over for B.T. oplyser de på skrift, at der ikke er en finger at sætte på ruten eller sikkerhedsforholdene.

»Det var en frygtelig hændelse – noget, man aldrig ønsker, sker. Vi forsøger altid at undgå uheld som det her, både UCI (Det Internationale Cykelforbund, red.) og arrangørerne.«

Jonas Vingegaard står foran en længere pause fra cyklen. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Jonas Vingegaard står foran en længere pause fra cyklen. Foto: Fabio Ferrari/AP/Ritzau Scanpix

»Det var et sving på ruten som så mange andre. Der var ingen speciel fare. Bortset fra den hastighed, rytterne kom med. Det var markeret som mange andre punkter langs ruten.«

Den voldsomme ulykke med godt 30 kilometer til mål kostede en pærevælling af brækkede kraveben, smadrede ribben og perforerede lunger, da det blandt andet gik ud over stjerner som Remco Evenepoel, Jay Vine, Primoz Roglic og altså Jonas Vingegaard.

Rytterne kørte af vejen i et sving, hvor der lå flere store sten – som Lidl-Treks Natnael Tesfatsion ramte – men også var en stor betonrende.

Danskeren var en af de hårdest ramte med et brækket kraveben, flere brækkede ribben og en punkteret lunge.

Den dobbelte Tour-vinder lå stille i vejkanten i flere, lange minutter, inden han blev ført væk i en ambulance iført halskrave.

Skulle der have været flere sikkerhedsforanstaltninger i det sving, da der lå store sten og var betonelementer i vejsiden?

»Kurven var skiltet, og det samme var hele ruten,« lyder det fra løbsarrangøren.

Kan man placere skylden hos nogen - altså ryttere eller arrangører?

»Det er begivenheder under et løb, man aldrig ønsker sker.«

I kølvandet på etapen lød det fra flere ryttere – herunder Mattias Skjelmose – at asfalten på nedkørslen var ujævn, og det kan have bidraget til det frygtelige styrt.

Samtidig påpegede rytteren Mikel Bizkarra, der bor i nærheden af det skæbnesvangre sving, at stedet er farligt. Det gjorde han på X, hvor han forklarede, at der er mange trærødder under asfalten på præcis den vej, hvilket gør den meget ujævn.

Men den køber arrangørerne ikke.

»Vejen var fri for jord og grus. Der er tale om et normalt sving, som ethvert andet. Efter at have talt med flere ryttere, var der flere af de involverede, der ikke kommenterede på asfalten.«

Herfra følger arrangørerne bag Baskerlandet Rundt tæt med i, hvordan de ramte rytteres tilstand udvikler sig.

»Efter uheld var det vigtigste rytternes medicinske situation. Vi er i kontakt med holdene og monitorerer deres udvikling.«

B.T. jagter i skrivende stund uddybende kommentarer fra arrangøren om vejens beskaffenhed og sikkerhedsforanstaltningerne.

