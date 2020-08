Den danske sommer har hidtil budt på gråvejr og kulde, men nu skifter det.

Faktisk så meget, at Danmarks Meteorologiske Institut er ude og varsle danskerne om en forestående hedebølge.

Den rammer landet torsdag og fortsætter minimum weekenden over, lyder beskeden. Man mener dog, at de høje temperaturer fortsætter resten af næste uge. Regionalt kan den målte middeltemperatur nå over 28 grader, lyder det.

På det vejrkort, som DMI har sendt ud, kan man se, at det i særdeleshed er det vestlige Jylland og det vestlige Sjælland, der bliver ramt af de højeste temperaturer.

Faktisk ser det ud til at blive så varmt i de egne, at man varslen er i kategori to, som dækker over 'farligt vejr'.

På DMIs hjemmeside kommer de med gode råd til de mennesker, som bor i områder, hvor hedebølgen er varmest.

'Hedebølge kan være farlig for små- og spædbørn, ældre samt personer, der lider af kroniske sygdomme. Drik rigeligt og hold kroppen afkølet,' lyder rådet fra dem.

Foruden Vestjylland og - sjælland, er det det vestlige Lolland, som også er hårdest ramt af varmen.

Resten af landet vil forventeligt have en middeltemperatur på 25 grader, lyder det fra DMI.