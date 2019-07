En stor skypumpe er set ud for den franske ø Korsika.

Nogen har fattet deres mobiltelefon og taget en video af det voldsomme vejrfænomen, der mandag opstod ved kysten i byen Bastia.

I baggrunden kan man høre flere overraskede, franske stemmer.

Videoen kan du se øverst i artiklen.

En skypumpe kan sammenlignes med en tornado - bare på vandet. Dog er en tornado lidt kraftigere end skypumpen.

Grunden til, at en skypumpe ser så omfattende ud, er, at den danner en form for skyer, når vandet trækkes rundt med den voldsomme vind.

Det er altså en kombination af skyer og vandsprøjt, der får den til at se stor ud.

I Danmark opstod der senest en skypumpe den 14. juni 2019. Det skete ved Aabenraa Sygehus, hvor to biler blev væltet