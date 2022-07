Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kaosset fortsætter i Sri Lanka, hvor store grupper af demonstranter lørdag stormede både landets præsidenter og premierministers hjem.

Onsdag gjorde de det samme ved premierminister Ranil Wickremesinghes kontor – kort tid efter, han blev udråbt til fungerende præsident. Og senere fik den nationale tv-station Rupavahini samme tur, skriver CNN.

Ranil Wickremesinghes fik posten, få timer efter præsident Gotabaya Rajapaksa flygtede til Maldiverne i et militærfly sammen med en livvagt og sin kone.

Ifølge srilankansk lov overtager premierministeren posten som præsident, hvis den siddende præsident bliver meget syg eller fraværende. Dog skal Sri Lankas parlament vælge en ny præsident den 20. juli. Det oplyste formanden for parlamentet mandag, skriver AFP.

Flere hundrede - måske tusind - demonstranter i premierminister Ranil Wickremasinghes kontorbygning onsdag. Foto: DINUKA LIYANAWATTE Vis mere Flere hundrede - måske tusind - demonstranter i premierminister Ranil Wickremasinghes kontorbygning onsdag. Foto: DINUKA LIYANAWATTE

Rajapaksa havde forsøgt at flygte siden mandag, men af en eller anden årsag, der ikke er særlig detaljeret beskrevet nogle steder, kunne han selv og konen ikke få det nødvendige stempel i deres pas. Onsdag lykkedes det altså.

Demonstranterne er vrede over den økonomiske krise, som landet befinder sig i – og de mener, at den nu flygtede præsidenten og til dels premierminister Ranil Wickremesinghes er ansvarlig for situationen. Ranil Wickremesinghe fordømmes, fordi han ikke har gjort nok for at dæmpe krisen, siden han blev udnævnt for to måneder siden.

De ønsker begge mænd fjernet fra deres embede.

De kaotiske og voldelige uroligheder blev onsdag optrappet i Sri Lankas hovedstad, Colombo, hvor tusindvis af mennesker deltager. På trods af at myndighederne har indført udgangsforbud og nødretstilstand.

Politiet har svært ved at få demonstranterne under kontrol. De forsøger med tåregas. Foto: ADNAN ABIDI Vis mere Politiet har svært ved at få demonstranterne under kontrol. De forsøger med tåregas. Foto: ADNAN ABIDI

Politiet i byen er bevæbnet med tåregas, men det synes umuligt at forhindre aktivister i at bryde ind i regeringsbygninger, embedsboliger og nu også tv-stationer.

Det betød, at den nationale tv-station Rupavahini måtte stoppe med at sende for en periode.

Demonstranter forhandlede under indbruddet på den nationale tv-station en form for aftale med de ansatte, der indebar ikke at give taletid til politikere som den nu fungerende præsident, Ranil Wickremesinghe.

Rupavahini accepterede vilkårene og var tilbage i luften samme dag. Det skriver CNN, der har talt med en række af demonstranterne.

Srilankanere forsøger at kravle over hegnet ind til Ranil Wickremesinghes kontorbygning. Foto: ADNAN ABIDI Vis mere Srilankanere forsøger at kravle over hegnet ind til Ranil Wickremesinghes kontorbygning. Foto: ADNAN ABIDI

Som før beskrevet, brød demonstranter også ind på premierminister og fungerende præsident, Ranil Wickremesinghes, kontor.

Det endte i voldsomme kampe mellem demonstranter og politi. 30 personer måtte på hospitalet og behandles for de skader, de havde fået. Ifølge CNN behøvede mange af dem behandling efter at have indåndet store mængder tåregas. Andre havde sår og blå mærker, efter de havde forsøgt at kravle over hegnet ind til den fungerende præsidents kontor.

FNs menneskerettighedskontor opfordrede onsdag begge sider af konflikten til at »afstå fra vold« for at sikre en »fredelig politisk overgang.« Det skrev de på Twitter.

Senest har fungerende præsident Ranil Wickremesinghe onsdag aften indført et udgangsforbud, der strækker sig indtil klokken 05.00 lokal tid torsdag. Sri Lanka er fire timer foran dansk tid.