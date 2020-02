Afghanistan, Bahrain og Kuwait har bekræftet tilfælde af coronavirus, der nu har spredt sig til over 30 lande.

Det smitsomme coronavirus, der har været i udbrud i snart to måneder, fortsætter med at sprede sig til nye lande over hele kloden.

Mandag har tre nye lande således bekræftet tilfælde af virusset.

Det drejer sig om de tre mellemøstlige lande Afghanistan, Bahrain og Kuwait.

Den afghanske sundhedsminister, Ferozuddin Feroz, oplyser, at en ud af tre patienter, der var mistænkt for at have virusset, er testet positiv. Personen er fra den vestlige provins Herat, der grænser op til Iran.

Coronavirusset har ramt hårdt i Iran. Her er i alt 12 personer mandag bekræftet omkommet som følge af virusset.

I Kuwait har myndighederne annonceret landets første tre tilfælde.

- Prøver, der blev foretaget på folk, der er kommet fra den iranske by Mashhad, viser, at der er tre bekræftede tilfælde af coronavirus, oplyser Kuwaits sundhedsministerium i en udtalelse på Twitter.

Det drejer sig om en 53-årig mand fra Kuwait, en 61-årig kvinde fra Saudi-Arabien og en 21-årig statsløs araber. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I Bahrain er én testet positiv. Det oplyser landets sundhedsministerium.

Ministeriet oplyser, at en "borger, der ankom fra Iran, var mistænkt for at være blevet smittet med virusset baseret på symptomerne".

Patienten blev overført til et sundhedscenter for straks at blive undersøgt. Her blev det bekræftet, at personen var smittet.

Det omfattende udbrud af coronavirus begyndte i millionbyen Wuhan i den centrale del af Kina i slutningen af december sidste år.

Virusset er siden da blevet fundet i over 30 forskellige lande.

I alt er knap 80.000 personer blevet smittet med coronavirus. Over 2600 personer er døde som følge af virusset.

Der er endnu ikke bekræftet nogen tilfælde af coronavirus i Danmark.

