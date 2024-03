Fredag i sidste uge åbnede en gruppe bevæbnede personer ild mod koncertgæster, der befandt sig i koncertsalen 'Crocus City Hall i Krasnogorsk' i den nordvestlige del af Moskva. Dernæst satte de ild til bygningen.

Mere end 140 blev dræbt under terrorangrebet.

Torsdag melder Ruslands efterforskningskomité, at den har fundet bevis for, at Moskva-angrebsmænd havde forbindelse til »ukrainske nationalister«.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I en pressemeddelelse står der, at angrebsmændene havde modtaget større kontantbeløb og kryptovaluta fra Ukraine.

»Pengene blev brugt til at forberede forbrydelsen«, står der i meddelelsen ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass.

Selv har Ukraine blankt afvist at have forbindelser til angrebet.

Islamisk Stat (IS) har selv taget skylden for angrebet - specifikt gruppen IS-K.

Det Hvide Hus udtaler, at det anser den militante gruppe Islamisk Stat for alene at have skylden for angrebet.

Kort efter terrorangrebet fredag i sidste uge blev i alt 11 mistænkte anholdt, hvoraf fire af dem er blevet fremstillet for en dommer i en noget forslået tilstand.

Efter angrebet har Putin ad flere omgange rettet mistanken mod Vesten - og ikke mindst Ukraine - for at stå bag. Det kan du læse mere om HER.