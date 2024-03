Den ene blev kørt ind i kørestol og virkede til at miste bevidstheden. En anden havde en massiv bandage over sit ene øre. Og en tredje havde en plastikpose om halsen.

Nu er de i alt fire hovedmistænkte bag den blodige massakre i en russisk koncertsal alle blevet vist frem i retten.

Det er sket søndag aften og hen over natten til mandag, hvor de fire mænd – som mistænkes for at stå bag angrebet på Crocus City Hall i Krasnogorsk, hvor foreløbig 137 mennesker meldes dræbt – blev fremstillet for en domstol i Moskva.

Det skriver blandt andet Reuters, BBC og AP News.

Her ses en af de mistænkte køres ind i retten i en kørestol. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses en af de mistænkte køres ind i retten i en kørestol. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

Alle fire mænd så ud til at være forslåede. Der er ikke meldt noget officielt ud om, hvorfor de så ud, som de gjorde, men ifølge BBC er brutale forhørssessioner af de mistænkte tilsyneladende blevet lækket af de russiske sikkerhedsstyrker.

De brutale videoer af de mistænkes afhøringer er dog ikke uafhængigt verificeret, skriver Reuters.

De fire mænd er blevet identificeret som 32-årige Dalerdzhon Barotovitj Mirzojev, 30-årige Murodali Ratjabalizoda, 25-årige Shamsidin Fariduni og 19-årige Muhammadsobir Fajzov.

De er alle fire sigtet for at have udført terrorangrebet.

En af de mistænkte bar en massiv bandage om sit ene øre, ligesom han havde blå øjne. Foto: Tatyana Makeyeva/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En af de mistænkte bar en massiv bandage om sit ene øre, ligesom han havde blå øjne. Foto: Tatyana Makeyeva/AFP/Ritzau Scanpix

En video viser ifølge BBC, hvordan tre af mændene blev ført ind i retten af maskeret politi i den russiske hovedstad.

To af mændene – som retten identificerede som Mirzojev og Ratjabalizoda – havde blå, hævede øjne, mens sidstnævntes øre også var pakket ind i en kraftig bandage.

Det britiske medie skriver, at det angiveligt skyldes, at der er meldinger om, at øret delvist er blevet skåret af.

Mirzojev så derudover også ud til at have en iturevet plastikpose viklet om halsen.

En af de mistænkte havde det, der ser ud til at være en plastikpose om halsen. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En af de mistænkte havde det, der ser ud til at være en plastikpose om halsen. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix

Den tredje mand, Fariduni, havde et meget opsvulmet ansigt, da han blev ført ind, mens manden, der blev identificeret som Fajzov, ifølge BBC så ud til at miste bevidstheden, da han blev ført ind i retten i en kørestol.

Alle blev i retten tilbageholdt i en bås med glaspaneler og bevogtet af maskeret politi.

De fire mænd er ifølge de russiske myndigheder alle fra Tadsjikistan, der er en tidligere sovjetrepublik, og de havde opholdt sig i Rusland på enten midlertidige eller udløbne visa, skriver CNN.

En gruppe inden for Islamisk Stat har taget skylden for angrebet og sagt, at det blev udført af en gren kendt som Islamisk Stat i Khorasan – eller IS-K.

De fire mænd mistænkes for at have udført et terrorangreb i en koncertsal i fredags. 137 meldes indtil videre at have mistet livet. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere De fire mænd mistænkes for at have udført et terrorangreb i en koncertsal i fredags. 137 meldes indtil videre at have mistet livet. Foto: Sergei Ilnitsky/EPA/Ritzau Scanpix

I weekenden offentliggjorde IS også grafiske optagelser, der viser, hvordan der bliver skudt på publikum inde i koncertsalen.

Videoen har BBC verificeret som ægte.

Ingen russiske embedsmænd har dog endnu anerkendt påstanden fra IS. I stedet har den russiske præsident, Vladimir Putin, antydet – uden at fremlægge beviser for det – at de fire mistænkte blev hjulpet af Ukraine.

»De forsøgte at gemme sig og bevægede sig mod Ukraine, hvor der ifølge de foreløbige oplysninger var forberedt et vindue for dem på den ukrainske side til at krydse statsgrænsen,« lød det i weekenden ifølge Reuters fra Putin.

En af de mistænke sad i kørestol, mens han blev fremstillet for retten i Moskva. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En af de mistænke sad i kørestol, mens han blev fremstillet for retten i Moskva. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix

Ruslands føderale sikkerhedstjeneste (FSB) har også hævdet, at de bevæbnede mænd havde kontakter i Ukraine og blev fanget nær grænsen.

De påstande har den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, og landets militære efterretningstjeneste dog taget kraftig afstand fra og betegnet som »absurd«.

De fire mistænkte mænd er ifølge CNN blevet varetægtsfængslet indtil den 22. maj, oplyser byretten i Moskva via Telegram.

To af mændene – Mirzojev og Ratjabalizoda – har erkendt sig skyldige, lyder det ifølge AP.

Hvis de dømmes skyldige, kan de ifølge den russiske straffelov straffes med op til livsvarigt fængsel.