De fire mænd, der fredag stod bag et bestialsk terrorangreb i Moskva, fik hjælp af Vesten og Ukraine.

Det hævder russiske højtstående embedsmænd nu, melder nyhedsbureauet AFP.

Direkte adspurgt om det var Ukraine eller ISIS-K der stod bag angrebet, svarede en højtstående embedsmand tirsdag:

»Selvfølgelig Ukraine.«

Den højtstående embedsmand er Nikolaj Patrusjev, generalsekretær for det russiske sikkerhedsråd. Men han er ikke den eneste, der kommer med grove og udokumenterede beskyldninger mod Ukraine og Vesten.

Ifølge chefen for den russiske efterretningstjeneste FSB så stod Ukraine, USA og Storbritannien bag fredags angreb, der kostede 139 mennesker livet.

Det rapporterer det russiske nyhedsbureau Tass, skriver The Guardian.

Terrorgruppen ISIS-K har taget ansvaret for angrebet. Rusland har anholdt og sigtet fire mænd for angrebet. De stammer fra Tadsjikistan, men havde alle boet og arbejdet i Rusland i en periode.

De blev anholdt i Bryansk-regionen, der grænser op til Belarus og Ukraine.

Mandag tonede Putin frem i en direkte tale til det russiske folk. Allerede her antydede Putin, at der var en forbindelse mellem terroristerne og Ukraine.

Først erkendte han, at angrebet blev begået af radikale islamister.

»Selvfølgelig er det nødvendigt at besvare spørgsmålet, hvorfor terroristerne forsøgte at tage til Ukraine efter at have begået forbrydelsen? Hvem ventede på dem der?,« spurgte Putin retorisk i talen.

Ukraine har fra start kategorisk afvist at have noget med angrebet at gøre.