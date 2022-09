Lyt til artiklen

Mens ukrainske tropper 200 dage efter Ruslands angreb melder om fortsat fremgang i modoffensiven i Kharkiv-regionen, ser Rusland nu ud til at tage en udspekuleret hævn.

Ifølge tyske Bild har russerne igangsat en særlig taktik efter mottoet: Hvis Putins hær ikke vinder, skal folket lide.

Det har søndag udmøntet sig i missilangreb på kraftværker i det østlige Ukraine, så store områder med millioner af civile bliver hensat i mørke. Uden lys, varme, internet og endda også vand, da pumperne kører på elektricitet.

Ifølge Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj er de østukrainske regioner Kharkiv og Donetsk helt uden elektricitet.

Ukrainske brandfolk kæmper mod flammerne ved et kraftværk, der ifølge Reuters er beskadiget efter et russisk misilangreb. Billedet er fra 11. september 2022. Foto: STRINGER Vis mere Ukrainske brandfolk kæmper mod flammerne ved et kraftværk, der ifølge Reuters er beskadiget efter et russisk misilangreb. Billedet er fra 11. september 2022. Foto: STRINGER

»En total 'blackout' i Kharkiv og Donetsk regionerne, en delvis i Zaporizjzja, Dnipropetrovsk og Sumy regionerne. Russiske terrorister forbliver terrorister og angriber kritisk infrastruktur. Ingen militære faciliteter, målet er at fratage folk lys og varme,« lyder det fra den ukrainske præsident på Twitter.

»Livet uden elektricitet, gas, vand og mad er ikke så skræmmende for ukrainere som livet under russisk styre,« tilføjede Zelenskyj.

Samtidig med angrebene på kraftværkerne i flere byer i det østlige Ukraine var der luftalarmen i resten af landet. Og flere folkevalgte tog afstand fra russernes aktioner.

Guvernøren i Dnepropetrovsk-regionen anklagede de russiske tropper for at angribe »energiinfrastruktur« for at hævne deres »nederlag på slagmarken«.

Og Kharkivs borgmester Ihor Terekhov skrev på Telegram: »Dette er en hæslig og kynisk hævn for den russiske aggressor for vores hærs resultater«.

I de sidste par dage har den ukrainske hær generobret adskillige byer og byer i det østlige Ukraine fra russiske tropper. Lørdag meddelte den russiske hær overraskende, at den ville »omgruppere« sine styrker fra dele af den østlige Kharkiv-region. Og et kort offentliggjort af Moskva søndag viste, at russiske tropper stort set trak sig tilbage fra området.