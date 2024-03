En talskvinde fra Aleksej Navalnyjs stab bekræfter, at Navalnyj er død.

Det skriver Kira Jarmysj, som udtaler sig på vegne af Navalnyjs stab, på det sociale medie X.

- Aleksej Navalnyj blev myrdet. Hans død fandt sted 16. februar klokken 14.17 lokal tid ifølge den officielle besked til Aleksejs mor, skriver talskvinden på X.

Her kræver talskvinden samtidig, at Navalnyjs krop øjeblikkeligt bliver udleveret til hans familie.

Russiske fængselsmyndigheder meddelte fredag, at Navalnyj var død. Han skulle være blevet syg og faldet bevidstløs om efter en gårdtur.

Ifølge de russiske nyhedsbureauer Tass og Interfax blev Navalnyj forsøgt genoplivet.

- Det ankomne lægehold fortsatte de forsøg på genoplivning, som allerede var sat i gang af koloniens læger, og fortsatte med det i over en halv time. Men patienten gik bort, lød det fredag fra et hospital ifølge Tass, som er statsfinansieret.

Aleksej Navalnyjs dødsårsag er endnu ikke kendt af offentligheden.

Ifølge Kira Jarmysj har en medarbejder fra den straffekoloni, hvor Navalnyj sad, oplyst, at hans lig befinder sig i byen Salekhard i det nordlige Rusland.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

- Det blev hentet af efterforskere fra IC (den føderale undersøgelseskomité i Rusland, red.). Nu er de i gang med "undersøgelser" med ham, skriver hun på X.

- Vi kræver, at Aleksej Navalnyjs krop bliver udleveret til hans familie øjeblikkeligt, lyder det videre.

En medarbejder fra et lighus i Salekhard oplyser til Reuters, at man ikke har modtaget Navalnyjs lig. Det skriver nyhedsbureauet omkring klokken 12 lørdag.

Både Navalnyjs mor, Ljudmila Navalnaja, og hans advokat er rejst mod straffekolonien i Sibirien, hvor Navalnyj døde.

Aleksej Navalnyj har været en central figur i kritikken af den russiske præsident, Vladimir Putin.

I 2016 meddelte han, at han ville stille op til præsidentvalget i Rusland i 2018. Det fik han dog aldrig lov til, fordi han er dømt for politisk motiveret bedrageri.

I 2020 blev Navalnyj alvorligt syg under en flyrejse. Han blev indlagt på et hospital i Tyskland, og det stod klart, at han var blevet forgiftet.

Navalnyj overlevede forgiftningen og vendte efterfølgende tilbage til Rusland, hvor han blev anholdt.

I august 2023 fik han en tillægsstraf på 19 års fængsel. Det var en dom i tillæg til en straf på 11 og et halvt års fængsel, som han allerede var i gang med at afsone i en straffekoloni i Rusland.

I slutningen af 2023 blev han flyttet til den sibiriske straffekoloni IK-3, hvor han befandt sig indtil sin død. Fængslet anses for et af de hårdeste i Rusland.

/ritzau/