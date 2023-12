Norsk politi er søndag aften talstærkt tilstede ved shoppingcentret Arkaden i det centrale Oslo, efter der blev affyret flere skud mod en person.

Det skriver norsk politi på mediet X.

»Vi har styr på offeret, som bliver undersøgt for skader nu. En eller flere mistænkte er løbet fra stedet« lyder det videre.

Ifølge en norsk journalist fra mediet VG er det ikke kun politibiler, der er tilstede.

En helikopter er observeret i luften over Karl Johans Gate, hvor indkøbscentret Arkaden ligger.

Et vidne fortæller til VG, at vedkommende ikke så, hvad der skete, men der var folk som skændtes og der lød høje brag.

Det er den anden skudepisode, der finder sted i Oslo søndag aften.

Meldingerne om skud kommer blot få timer efter, der var blevet affyret skud ligeledes på åben gade i byområdet Sinsen i Oslo, hvor to personer var involveret.

»Der er ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de to hændelser lige nu, men det er selvfølgelig noget, vi er ved at undersøge,« siger indsatsleder i Oslo Politikreds til Dagbladet og oplyser samtidig, at offeret fremstår uskadt.