Det amerikanske firma Peloton kalder flere løbebånd tilbage.

Det sker efter, at et barn har mistet livet og omkring 70 personer er kommet til skade på maskinerne.

Det oplyser firmaet selv i en pressemeddelelse, som er omtalt i avisen New York Post.

Derfor opfordres kunderne til at stoppe med at bruge løbebåndet og levere det tilbage til forhandleren.

Allerede i sidste uge gjorde den amerikanske pendant til Forbrugerstyrelsen opmærksom på, at løbebåndene kunne være farlige.

»Et dusinvis af børn er blevet trukket under løbebåndet,« lød det.

Men i begyndelsen afviste firmaet alle problemer og beskyldte forbrugermyndigheden for at vildlede kunderne med misinformation.

Dengang lød meldingen fra firmaet, at der ikke var nogen grund til at stoppe med at bruge løbebåndet.

Stop Using the Peloton Tread+ pic.twitter.com/afRBom78qo — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) April 17, 2021

Nu er det anderledes alvorlige toner, der lyder i pressemeddelelsen.

»Jeg vil gerne understrege, Peloton begik en fejl i vores første svar til the Consumer Product Safety Commissions henvendelse om, at vi skulle tilbagekalde Tread+. Det vil jeg gerne undskylde for,« lyder det fra CEO John Foley.

Tilbagekaldelsen gælder både modellen Tread+ og en billigere model, som der ikke skulle være problemer med.

Det skulle ifølge New York Post dreje sig om cirka 125.000 løbebånd af Tread + og over 1.000 af de billigere modeller.