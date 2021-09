Det er en propagandakrig, der udspiller sig, når både Taliban og oprørerne i Panjshir-dalen hævder at have overrumplet modparten.

Unavngivne kilder tæt på Taliban har oplyst til BBC, at Taliban har indtaget Panjshir-dalen og nu kontrollerer området.

En talsmand for National Resistance Front (NRF), Ali Nazari, hævder på den anden side, at oprørsgruppen har presset Taliban tilbage.

Hvad der er sandt, er svært at få bekræftet. Og ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har begge sider i konflikten en interesse i at sprede propaganda.

En oprører bevogter Panjshir-dalen, der har ry for at være et uindtageligt fort. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN Vis mere En oprører bevogter Panjshir-dalen, der har ry for at være et uindtageligt fort. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN

»Det er krig, og i krig er sandheden det første offer,« siger Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i Pakistans hovedstad Islamabad.

For Taliban kan forlydender om sejr i dalen være med til at knække oprøret.

»Det kan være med til at knække modstanden, hvis det hedder sig, at man har løbet oprørerne over ende. Det så vi også, da Taliban rykkede frem og overtog store dele af Afghanistan. Rygtet om, at de rykkede hurtigt frem, kom dem i forkøbet og gjorde, at folk blev bange og mistede modet,« siger Jakob Illeborg.

Panjshir-dalen har en historik for at være et uindtageligt fort.

Under den russiske invasion lykkedes det aldrig russerne at få kontrol med dalen, og da Taliban sidst var ved magten fra 1996-2001, lykkedes det dem heller aldrig at indtage dalen.

Oprørerne i Panjshir-dalen ledes af Ahmad Massoud, der er søn af en afdød krigsherre fra russerkrigen.

Han har sagt, at NRF kæmper for hele Afghanistan, men at de kæmper på lånt tid.

Taliban har flere soldater og bedre våben – blandt andet helikoptere, fly, humvees og pansrede vogne som blev efterladt af USA.

Afghanske modstandsfolk træner i Panjshir-provinsen. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN Vis mere Afghanske modstandsfolk træner i Panjshir-provinsen. Foto: AHMAD SAHEL ARMAN

Kampene har i de sidste dage været hårde og er taget til i intensitet. Men det er ikke kun antallet af døde og sårede, der er vokset. Det er også mængden af propaganda fra begge sider.

»Ifølge Talibans modstandere, NRF, har Taliban ofret civile ved at bruge dem som minesøgere. Det afviser Taliban, men NRF har en interesse i at fremstille Taliban som monstre, fordi de gerne vil have international støtte,« forklarer Jakob Illeborg.

Han fremhæver, at det vil være en stor sejr for Taliban, hvis de kan gøre, hvad russerne og det gamle Taliban ikke formåede: Kontrol med Panjshir. Det vil styrke Talibans image og få dem til at fremstå stærkere end nogensinde før.

»Spørgsmålet er, om det vi ser nu, er NRF der kæmper til sidste mand, eller om det er Taliban, der forsøger at skræmme dem til at overgive sig. Der er dog en ting, vi kan være sikre på, som begge parter bekræfter. Det er, at kampene er hårde,« siger Jakob Illeborg.