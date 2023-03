Lyt til artiklen

Som dansker kan man godt få indtrykket af, at Trumps faste støtter har horn i panden eller render rundt med store 'Make America Great Again'-flag dagen lang.

Det er billederne, vi ser på TV, når Trump er i juridisk knibe, som vi så det i denne uge i New York. Men der findes millioner og atter millioner Trump-tilhængere, der er ganske almindelige amerikanerne. B.T. er taget til Florida for at tale med nogle af dem.

74.223.975 amerikanske statsborgere stemte på Trump i 2020 - og selvom nogle formentlig er faldet fra efter 'Den Store Løgn' (at valget blev stjålet, red.),og angrebet på Kongressen den 6. januar 2021, er de her stadig i massevis.

De er unge og gamle, fædre og mødre, der går på arbejde og tager i kirke: Lige nu holder mange af dem 'spring break' her i West Palm Beach, Florida.

Det er her, Trumps primære residens, Mar-a-Lago ligger. Engang var hele hytten Trumps, men efter økonomiske problemer i 1990'erne, lavede han stedet om til en slags eksklusiv country club, hvor rige amerikanere kan nyde den imponerende bygning fra 1927.

Men bag nogle dekorative delfiner inde på grunden, finder man altså også Trumps private residens, hvor han efter sigende befinder sig i skrivende stund. Da Trump var præsident, døbte medierne stedet 'The Winter White House'

Det er stort set umuligt at komme ind på Mar-a-Lago - i hvert fald hvis man er journalist. Man kan heller ikke rigtig gå rundt, for der er ikke fortove mange steder her i Florida.

Kører man ned ad sidevejene kan man dog se mennesker, der går ind og ud og som opholder sig i vejkanten. Det er gartnere, rengøringdamer og chaufører, mens stedets beboere kun kommer ud i de alt for store biler med tonede ruder.

Udenfor er Donald Trump en populær mand. På en lille parkeringsplads mellem fastlandet og stranden stopper amerikanske turister for at tage billeder foran Mar-a-Lago. Som f.eks. ægteparret Dave and Teresa Wards fra St. Louis i staten Missouri. De er nogle af eks-præsidentens helt store fans.

»Han var en fantastisk præsident. Har har de bedste intentioner og for hele verden. Vi ville se hans hjem og vise vores støtte til ham,« siger David Ward til B.T.

Ward mener, at distriksanklager i New York Alvin Bragg er på en politisk mission for at få Trump ned på nakken. Washington, D.C. er bange for præsidenten, mener Ward, der har stemt Trump både i 2016 og i 2020. Han har også været til et af de populære såkaldte 'rallys' (vælgermøder, red.) for eks-præsidenten.

»Tusinder og atter tusinder mennesker, der opførte sig pænt,« siger Ward.

Hans hustru, Terera, starter med at sige, at Donald Trump elsker USA. Det gør hun også.

»Jeg mener, at Trump er meget ærlig. Han siger det, vi tænker, men han kan finde ud af at sige det højt. Han har platformen til det, og det har vi ikke. Vi er bare almindelige mennesker,« siger Teresa Ward.

Ægteparret har børn og børnebørn, og de bekymrer sig for USA's fremtid, hvis demokraterne bliver siddende i Det Hvide Hus.

»Jeg beder til gud hver dag, at han hjælper os og vores land og får de rette mennesker til at hjælpe os. Jeg tror, der er mange flere mennesker, der støtter Trump, end hvad medierne siger,« lyder det fra Terersa Ward.

Som et ekko af Donald Trump der har en nærmest skitzofrent forhold til medierne. Han elsker at være i dem, men han har erklæret, at de USA's største fjende. Sandheden er, at han elsker positiv opmærksomhed, men elsker den negative.

Og den negative opmærksomhed har været overvældende på de sidste midt i sagen om Trumps forhold til pornostjernen, Stormy Daniels.

Fem minutters kørsel fra Mar-a.Lago kan man finde West Palm Beachs offentlige strand. Det er her, almindelige amerikanere kan parkere bilen nærmest gratis og nyde Floridas bløde sand og lune vand.

Det er tidlig morgen, og vennerne Todd Blissman og Andy Troesder står og taler om USA's fremtid på strandpromenaden.

»Jeg har stemt på Obama tidligere. Jeg har stemt på begge partier. Jeg kan ikke lide Donald Trumps personlighed - han er tydeligvis narcissist. Men han har aldrig taget en forkert beslutning politisk for landet. Hvis du ser på, hvordan folk klarer sig i dag i forhold til i Trump-årene, så havde de det meget bedre under Trump,« siger Blissmann.

Det er et gennemgående synspunkt blandt de Trump-støtter, B.T. møder i USA. At tingene var bedre 'i gamle dage' under Trump. Det er ofte økonomien, de henviser til, som Trump-administrationen inden pandemien kaldte 'the Trump boom'.

I slutningen af 2019 var arbejdsløsheden i USA 3.5 procent. Men fakta er bare, at arbejdsløsheden stadig er lav i USA. Under Biden kom den ned på 3.4 procent og lige nu er den 3.6 procent. Men renten er høj, og der er stadig frygt for en recession senere på året.

Trump-tilhængere fremhæver også ofte, at Trump 'satte verden på plads' og krævede noget af dets allierede. Todd Blissmann mener, Europa og NATO skal tage sig sammen.

»Europa burde betale for, at USA bekytter dem. Hvorfor skal vi sørge for det?« siger han.

De to venner er rørende enige i, at distriktsanklager Alvin Bragg fra New York er på en politisk mission for at få Donald Trump ned med nakken.

»Det er en svag sag. Jeg tror ikke, han bliver tiltalt. Jeg tror ikke, de har nok. De vil bare have ham ned med nakken uanset hvad. De stopper ikke,« lyder det fra Andy Troesder.

Men skal USA's næste præsident så være Trump eller hans rival, Ron DeSantis? Blissmann mener, at Trump er en bedre kandidat end Floridas nuværende guvernør, Ron DeSantis.

»Trump har bedre erfaring,« lyder det fra ham.

Troesder er uenig.

»Landet har brug for at blive samlet. Det kan Trump ikke. Men jeg kan lide hans politik,« siger han.

Uanset hvad kan amerikanerne blot holde vejret og vente på, at storjuryen samles igen i næste uge i New York. Og selvom Trump ikke har været i stand til at få sine fans til at demonstrere i New York, har han stadig grebet om mange - specielt her på hjemmebane her i Florida.

Trump går frem i meningsmålingerne, og et blot et mulehår fra at slå nuværende præsident, Joe Biden.