Det er ikke MAGA-fans, der er flest af foran anklagemyndigheden i New York. Det er journalister fra hele verden. Midt i virvaret af kameraer og mikrofoner står en håndfuld Trump-tilhængere med 'Make America Great Again'-kasketter og flag.

Det er et sølle fremmøde. Entusiasmen blandt Trumps støtter fejler dog ikke noget, men problemet er, at de synger en meget gammel sang.

Valget blev stjålet. Det er en heksejagt. Demokraterne er korrupte. Vi stoler ikke på myndighederne. Hvad med Hunter Bidens computer?

MAGA-hæren kommer ikke videre, og det giver efterhånden ikke mening at stille dem kritiske spørgsmål. Vi har prøvet. De svarer alle mere eller mindre det samme. Uanset hvilke fakta man præsenterer dem for, svarer de med holdninger eller helt vanvittige påstande, der får selv de vildeste konspirationsteorier til at virke mere troværdige.

Donald Trump har selv meddelt, at han bliver arresteret tirsdag.

Det giver ingen mening at prøve længere. De er fortabte ind i et spind af løgne, og selvom nogle af dem måske tror på dem, fornemmer jeg klart, at mange godt selv ved, at de lyver. Men de kan lide at få deres 15 minutters berømmelse, og de kan lide at være politiske ukorrekte. De kan lide at trodse.

Og det er egentlig synd, for midt i vanviddet gemmer der sig måske et vigtigt spørgsmål: Hvorfor går distriktsanklager Alvin Bragg så benhårdt efter præsident Trump, når han ellers har travlt med at være blødsøden over for New Yorks kriminelle?

I 2022 nedgraderede Bragg 52 procent af New Yorks såkaldte 'forbrydelser' til 'forseelser'. Med andre ord: Han lod kriminelle slippe billigere. Det fungerer ikke i New York. Kriminaliteten steg med 27.6 procent i 2022.

Derfor virker det mildest talt en smule dobbeltmoralsk, hvis Bragg vil forsøge at få omgjort en såkaldt forseelse (Trumps brøde er angiveligt at forfalske økonomiske dokumenter i sagen om porno-stjernen Stormy Daniels) til en føderal forbrydelse.

FILE PHOTO: Manhattan District Attorney Alvin Bragg speaks to attendees during the National Action Network National Convention in New York City, U.S., April 7, 2022.

Men Trumps tilhængere er ikke længere i stand til at skelne mellem sagerne, og blander reel kritik med de samme gamle konspirationsteorier fra 2020. Og ikke nok med det. Det virker ærlig talt også som om, MAGA-støtterne falder fra.

Mandagens pro-Trump demonstration var arrangeret af formanden for 'New York Young Republican Club', Gavin Wax, og han kunne kun mobilisere en håndfuld Trump-fans. Det var nærmest pinagtigt at være tilskuer til.

Gavin Wax forsøgte ellers at målrette kritikken under demonstrationen mod distriksanklager Bragg.

»Mange har spurgt, hvorfor vi gør det her. Men vi er for at støtte Donald Trump. Dette er en politisk sag. Nu, hvor Trump får bedre meningsmålinger, vælger de at retsforfølge ham. Dette er frygteligt for vores land og for vores politiske system,« lød det fra Wax.

Han fortsatte:

epa10534372 Gavin Wax (C) president of the New York Young Republicans speaks outside of New York Criminal Court at a rally for Former President Donald Trump in New York, New York, USA, 20 March 2023.

»Dette er ulækkert. Specielt fra myndigheder der ikke ikke retsforfølger voldelige kriminelle. Kriminaliteten stiger, og han vælger at gøre dette,« sagde han om Alvin Bragg.

Men problemet for den veltalende Wax er, at de fremmødte Trump fans hellere vil tale om alle løgnene, som ingen efterhånden orker at høre mere på. De sidder fast i den samme rille. Og hvis man er republikaner, er dette nok ikke en farbar vej til Det Hvide Hus i 2024.

Trump er blevet en martyr, men hans støtter er blevet så dovne, at de ikke længere gider demonstrere for eks-præsidenten. De sidder helst placeret derhjemme på sofaen og råber på de sociale medier. Og de få der møder op, gentager de gamle travere.

Trumps rival, Ron DeSantis sidder formentlig og griner nede i Florida.

DeSantis smed Trump under bussen.

»Jeg har ingen interesse i at blive involveret i dette cirkus. Vi har rigtige problemer at tage hånd om i Florida,« lød det fra DeSantis mandag.

Og selvom kommentatorerne på Fox News Channel mandag aften kritiserede DeSantis for at smide Trump under bussen i denne skæbnestund, sidder der formentlig rigtig mange midtersøgende amerikanerne hjemme i stuerne, og tænker præcis det samme:

Fri os dog fra dette vanvittige cirkus.