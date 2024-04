Trafikanter, der lørdag ved middagstid kører mod vest over Fyn på E20, skal være særligt opmærksomme, når de passerer afkørslen ved Langeskov.

Her er nemlig sket et uheld med flere biler, hvilket har ført til, at et spor er blevet spærret.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Peter Vestergaard til B.T.

»Det er begrænset, hvor meget jeg kan sige lige nu, men meldingen er, at der er flere end to biler involveret.«

»Der skulle være sendt en ambulance derud, men der er lige nu ingen meldinger om tilskadekomne.«

Anmeldelsen landede hos politiet klokken 11.35, og lige nu arbejder man på at rydde op, så trafikken atter kan glide, lyder det fra vagtchefen.

Af Vejdirektoratets trafikkort fremgår det, at der lige nu er mellem 10 og 30 minutters forlænget rejsetid på strækningen.