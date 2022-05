I sidste uge delte det ukrainske militær satellitbilleder fra Siverskyi Donetsk-floden, som viste, hvordan to broer og et stort antal russiske militærkøretøjer var blevet ødelagt.

Her hævdede ukrainske styrker, at de stod bag, og ifølge Forbes kostede det derfor Rusland en hel bataljon, da de ikke kunne krydse floden. En situation, der nu forager flere russere militærbloggere, hvilket afspejles på de sociale medier.

Det skriver den amerikanske tænketank Insitute for the Study of War i deres seneste opdatering.

På både Twitter og Telgram kritiserer flere bloggere nemlig den russiske hær for at vise mangel på taktisk sans, eftersom de tillod ukrainske styrker at angribe.

»Hvor meget idiot skal man være for ikke at forstå det?,« lyder det blandt andet fra Voenkor Kotenok, der har knap 300.000 følgere på Telegram.

Her ses et af billederne fra Siverskyi Donets-floden. Foto: UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAN Vis mere Her ses et af billederne fra Siverskyi Donets-floden. Foto: UKRAINIAN AIRBORNE FORCES COMMAN

Bloggerne, som ellers hidtil har heppet på det russiske militær, kritiserede særligt de russiske styrker for ikke at have lært noget af erfaringerne fra krigen.

»De udtrykte også bekymring over, at den konstante fremrykning af Ruslands propagandalinjer gjorde det svært for dem at forstå, hvad der rent faktisk foregik,« lyder det i rapporten fra ISW.

Ifølge den amerikanske tænketank er det endnu usikkert, hvilken effekt kritikken fra de fremtrædende bloggere kan have.

IWS påpeger dog, at den kan være »stærk«, idet den kan så tvivl om Ruslands kompetencer hos følgerne.

»Folk, der lever under stramt censurerede regimer, stoler ofte på individer, der ser ud til at være uafhængige af, men generelt på linje med, regeringen, mere end regeringens linje,« skriver de.

Over for det norske medie VG understreger Melanie Magin, der er ekspert i sociale medier og politisk kommunikation da også, de sociale medieplatforme kan have en vis indflydelse.

Hun tilføjer dog også et men:

»Vi skal også huske på, at sociale medier ikke er så populære hos store dele af den russiske befolkning. Statsmedier er hovedkilden til information – især i den ældre del af befolkningen,« siger hun til VG.

Den britiske efteretningsstjeneste mener, at Rusland nu har mistet cirka en tredjedel af deres landstyrker, som blev sendt i februar.