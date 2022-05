Tilladt hastighed 80 km/t. Målt hastighed 128 km/t.

Speederen blev trådt i bund på Frederikssundsvej mellem Stenløse og Veksø i Nordsjælland.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Til chaufførens uheld stod en fotovogn klar og fik blitzet bilen præcis kl. 12.00.

Men da bilisten opdagede fotovognen, røg begge hænder fra rattet og vedkommende gav fingeren til kameraet.

»Den pågældende havde åbenbart tid til lidt andet end at styre sin bil!« skriver Nordsjællands politi i opslaget.

Til B.T. oplyser Nordsjællands Politi, at bilisten formentlig kan forvente en bøde på 3.600 kroner og et klip i kørekortet.

Det skyldes, at der sandsynligvis er tale om overtrædelse, hvor der bliver kørt mere end 30 procent for stærkt.

I forhold til hænderne, der forlader rattet for at hilse på politiet, bliver det et spørgsmål om forsvarlig kørsel.

»Hvis det kan bevises, at føreren af bilen ikke har ført køretøjet på betryggende vis, kan det muligvis føre til sigtelse for overtrædelse af færdselsloven,« oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Men hvad mener politiet om, at bilisten giver fingeren til kameraer?

»Vi synes, at bilisten i stedet skulle koncentrere sig om at køre bil,« slutter Nordsjællands Politi.