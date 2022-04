Frustrationen er til at tage og føle på.

Folk parkerer op og ned af odenseanske Julia Shields bil, foran indkørsel til hendes bygning, og ofte fylder bilerne i området flere pladser end den ene, de burde.

»Folk er elendige til at parkere i Odense,« lyder det fra bilisten, som bor i kvarteret Bolbro.

Her oplever hun flere gange ugentligt problemer med folks efterladte køretøjer, og netop derfor har hun rettet henvendelse til kommunen, så de kan sætte ind overfor problemet.

Derudover har hun ligeledes skrevet et opslag på en lokal gruppe på Facebook. Det skete tidligt onsdag morgen, hvor to biler havde parkeret hende inde.

»Jamen så var der jo ikke andet at gøre end at bakke en lillebitte smule og derefter køre en libitte smule frem og så gentage,« lyder det fra Julia Shields.

»Jeg købte min bil i oktober, og før det har jeg ikke kørt så meget, så det kan da godt være, det ville have været nemmere for andre. Men det var det altså ikke for mig.«

Når hun oplever problemer med parkering ved hendes ejendom, der er en mindre etageejendom, plejer hun at smide en seddel, men det kunne hun ikke onsdag morgen.

Der stod det ned i stænger, og derfor kom hun med en venlig påmindelse om at følge parkeringsreglerne. Også i håbet om, at nå ind til nogle med sit budskab. Noget, hun også gør, da hun taler med B.T.

»Jeg tænker bare, at folk skal holde deres biler sådan, at det efterlader indkørsler og andre biler, som de gerne gad at finde deres egne hver morgen.«