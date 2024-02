»125 for sladdermappe. Masser af nøgenbilleder, sex tapes, vold, slåskampe og info om personer. Ik gå glip af det bedste indhold. God aften folkens.«

Sådan lyder ét ud af utallige opslag af samme karakter i en række såkaldte 'sladdergrupper' på de sociale medier.

For B.T. kan fortælle, at der på sociale medier som Instagram og Telegram findes et hav af sladdergrupper med det formål at... ja, sladre om særligt unge mennesker.

Men ofte består 'sladderen' i at dele nøgenbilleder, videoer af slagsmål/overfald og udlevering af personlige – ofte seksuelle – detaljer om unge drenge og især piger.

»Det er et ekstremt voldsomt miljø, hvor det kun går ud på at nedgøre og udstille folk. Det er deling af vold, overgreb og en opfordring til at dele mere. Og så er det en latterliggørelse og komplet nedværdigelse af dem, der bliver udstillet,« siger Kathrine Elmose Jørgensen, digital medieekspert hos Børns Vilkår, der selv har haft adgang til grupperne.

B.T. har siden mandag undersøgt fænomenet, og på Instagram og Telegram har vi fundet en lang række af denne type grupper.

Få af dem er 'generelle' sladdergrupper, men en stor del af dem er bestemt til enkelte byer.

Det vil altså sige, at der er oprettet sladdergrupper til forskellige dansker byer.

På Instagram fungerer grupperne på den måde, at følgerne anonymt kan dele rygter til gruppens administratorer, der så ukritisk deler dem videre.

Det er nedenstående billede et eksempel på.

Her ses et eksempel på deling af et rygte af navngivne personer i en by. Foto: Instagram Vis mere Her ses et eksempel på deling af et rygte af navngivne personer i en by. Foto: Instagram

Og det er bestemt ikke det eneste eksempel. Søger man rundt på Instagram, findes der grupper til et utal af danske byer.

Alligevel er sladdergrupperne endnu mere voldsomme på det russiske sociale medie Telegram.

Er du – eller dit barn – blevet udstillet på en af disse grupper? Så vil B.T. meget gerne tale med dig. Skriv en mail på sebj@bt.dk.

På Telegram fungerer det på den måde, at man i sladdergrupperne kan dele billeder og videoer, men også kommunikere med hinanden på skrift.

Derfor bliver der i disse grupper også efterspurgt og byttet en masse krænkende indhold.

Det drejer sig om nøgenbilleder, sexvideoer samt videoer af overfald og slagsmål.

Dertil kommer, at der også i flere af grupperne sælges springknive og andre våben.

Her ses et screenshot fra en af sladdergrupperne på det sociale medie Telegram. Foto: Telegram Vis mere Her ses et screenshot fra en af sladdergrupperne på det sociale medie Telegram. Foto: Telegram

B.T. har også de seneste dage set talrige eksempler på, at hele mapper med nøgenbilleder sælges, ligesom seksuelt indhold med specifikke piger efterspørges og deles.

Vi fik nys om fænomenet, da Fyns Politi mandag delte et 'opråb til forældre', hvor de advarede om sladdergrupper på Fyn.

Men B.T. kan altså nu afdække, at sladdergrupperne findes i hele landet, og det er noget, som Børns Vilkår er særdeles opmærksomme på.

»Vi er helt bevidste om, at de her grupper findes på flere sociale medier, og vi hører også om forskellige sladdergrupper, når vi får henvendelser på blandt andet børnetelefonen,« siger Kathrine Elmose Jørgensen fra Børns Vilkår og fortsætter:

»Det siger noget om, at der stadig er meget lang vej, selvom vi har haft fokus på at skabe mere digital dannelse og sikre regulering i efterhånden lang tid.«