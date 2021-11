'Tak. Her er 10.000 kroner.'

Sådan en melding får ansatte i det store rengøringsfirma ISS Danmark, hvis de kan skaffe en kollega.

Ledigheden er nemlig meget lav, og derfor har rengøringsfirmaet fundet på den alternative måde at motivere sine medarbejdere. Og det lader til at virke.

Ifølge direktør for People og Culture hos ISS Danmark, Christian Lauritzen, er det nemlig strømmet ind med medarbejdere.

Synes du, at firmaet skal tilbyde 10.000 kroner til ansatte for at finde kolleger?

»Folk har været meget positive,« siger direktøren til TV2 Lorry.

Men kan det forslag så anbefales til andre virksomheder?

B.T. har stillet spørgsmålet til Henrik Møller, der er beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

»Det er er op til virksomhederne at beslutte, om der skal gives en bonus til ansatte for at skaffe nye medarbejdere. Så det er ikke noget staten vil gå ind i,« siger han.

Men direktøren siger, at det nu strømmer ind med ansøgere. Så vil du anbefale, at andre virksomheder gør det samme?

»Jamen, men det er jo svært at pege fingre af virksomheder, der har succes med den her måde at få flere ansøgninger til deres stillinger. Så det kan andre firmaer selvfølgelig også gøre,« siger han.

Men er det noget regeringen kunne gå ind i og måske anbefale?

»I forvejen giver vi tilskud til ansættelser af folk på deltid med mere, så det har overlader vi til virksomhederne,« slutter beskæftigelsesordføreren.