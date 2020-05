De seneste år er der færre og færre butikker, der har taget imod dine mønter og pengesedler.

Og nu har coronavirussen efter alt at dømme sat endnu mere fart under dét, der efterhånden er et spørgsmål om tid:

Mere eller mindre afskaffelse af kontanter i Danmark.

Det pengeløse samfund er en tilbagevendende diskussion, og under coronakrisen har mange butikker frabedt sig kontanter fra kunderne af hensyn til smittefaren.

Samtidig har interesseorganisationer og politikere i mange år kæmpet for, at butikker i al almindelighed har lov til at nægte at tage imod sedler eller mønter fra deres kunder.

Men hvad er også problemet, spørger du måske? Du bruger alligevel kun dit dankort, og det er langt nemmere end at bære rundt på 100-kronesedler og en håndfuld mønter?

Måske for dig, men der er én gruppe, der ville få det meget sværere, hvis de pludselig kun måtte bruge betalingskort.

Det gør 'Luksusfældens' ekspert, Mette Reissmann, klart over for Finans.

»Der er nu engang nogle, der har lettere ved at forstå cigarkasse- og kurvertøkonomien med 350 kr. til familiens mad og forbrug pr. dag. For dem er konceptet om digitale penge svært at overskue. Så for nogle familier vil afskaffelse af kontanter være en økonomisk katastrofe,« siger Mette Reissmann.

Føler du også, at det er nemmere bruge penge, som du ikke har råd til, når du har dankort eller MobilePay til rådighed?

Finans henviser desuden til en undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet Wilke for Sydbank, der handler om, med hvilken betalingsform danskerne nemmest kommer til at bruge penge, man ikke har råd til.

Og konklusionen er ikke til at misforstå:

Omkring 50 procent mener, at det er nemmest med betalingskort eller MobilePay, mens kun tre procent oplever, at det er med kontanter, de ender med at bruge unødigt mange penge. De resterende 47 procent har svaret 'ved ikke' eller 'det er det samme'.