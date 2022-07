Lyt til artiklen

Står du og har planer om at fremleje et værelse eller en lejlighed, så læs videre her.

For fredag træder der helt nye regler i kraft.

»De nye regler er skabt for at styrke retssikkerheden for fremlejetagere – det er dem, der lejer gennem en anden lejer,« siger Lena Hartmann, juridisk direktør hos EjendomDanmark:

»Deres retsstilling har været udfordret, og de har i nogle tilfælde haft svært ved eksempelvis at få depositum tilbage fra deres fremlejegiver. Altså den lejer, der i praksis fungerer som deres udlejer.«

Fremleje? Fremleje er, når du lejer en bolig, eller dele af en bolig ud, som du ikke selv ejer. Der er altså både tale om fremleje, når: Du vil leje dele af en lejebolig ud, imens du selv bor i boligen

Du vil leje et helt lejemål ud, imens du midlertidigt ikke selv bebor lejemålet Kilde: Lejeloven

De mest afgørende ændringer, der træder i kraft i dag, handler om forudbetalt leje.

Eksempelvis kan der nu kun opkræves forudbetalt leje for en periode, der svarer til længden af opsigelsesperioden.

»Det giver i virkeligheden god mening. Tanken med den forudbetalte leje er nemlig, at lejer kan bo der i sin opsigelsesperiode. Det er dog stadig muligt at kræve tre måneders leje i depositum – uanset om du fremlejer et værelse eller et helt lejemål,« siger Lena Hartmann fra EjendomDanmark.

Desuden er der nu sat grænse for, hvor længe man skal vente på at få sin forudbetalte leje tilbage.

»Der er en tidsfrist på seks uger. Det er den grænse, som lejer skal have afregnet depositum og forudbetalt leje indenfor, når fremlejeforholdet er ophørt,« siger Lena Hartmann i en pressemeddelelse:

»Tidligere var der ingen frist, og det kombineret med, at bestemmelsen samtidig er blevet bødebelagt, styrker det lejere, der lejer af andre lejere. Samtidig er det noget, som de oprindelige lejere skal være meget opmærksomme på at efterleve, hvis de vil undgå alvorlige konsekvenser.«

Endelig har også den oprindelige udlejer fået flere værktøjer, hvis alt ikke kører smidigt.

Ifølge de nye regler kan en oprindelige udlejer nu opsige lejeforholdet, hvis lejeren ikke overholder reglerne i fremlejeforholdet og får påbud fra huslejenævnet to eller flere gange.

»Tidligere har det været sådan, at så længe lejeren ikke har misligholdt sit eget lejeforhold, har der ikke været mulighed for at gøre noget fra udlejers side – nu er der skabt er vindue for at gribe ind, hvis en lejer gentagende gange bryder reglerne,« siger Lena Hartmann.