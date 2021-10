Fra borgmester- og ministerposter til værelsesudlejninger.

Joy Mogensen skal i fremtiden prøve kræfter med en helt ny branche end politik.

Sammen med sin nære ven og tidligere kæreste, Jens Müller, er hun en del af et nyoprettet selskab, der fra nytår skal forpagte Danhostel Roskilde. Som tidligere omtalt hos Sn.dk.

Han oplyser dog til B.T., at den tidligere kulturminister ikke skal have en aktiv rolle i den daglige drift af vandrerhjemmet, der ligger i den centrale del af den sjællandske by, hvor Joy Mogensen også tidligere har været borgmester.

Jens Müller vil frem til nytår fortsat være direktør i Destination Sjælland. Vis mere Jens Müller vil frem til nytår fortsat være direktør i Destination Sjælland.

»Jeg har været så heldig at få min gode ven gennem en del år, Joy, til at være med. Hun skal være en inspirationskilde og en testpilot på de skæve ideer, jeg kunne komme med,« fortæller Jens Müller, der er hovedmanden i projektet.

Han ejer 70 procent af selskabet Roskilde Danhostel Aps, mens Joy Mogensen ejer den resterende del.

De har kendt hinanden i mange år, og de har også i en årrække været kærester, men Jens Müller betegner i dag deres relation som »rigtigt gode venner«.

Så da den nuværende direktør i turistorganisationen Destination Sjælland tidligere på året fik lyst til at søge det opslåede job som forpagter af Danhostel Roskilde, var det naturligt at vende det med Joy Mogensen.

16. august i år optrådte Joy Mogensen for sidste gang som kulturminister. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 16. august i år optrådte Joy Mogensen for sidste gang som kulturminister. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi er enige om, at vi er gode for hinanden, og at vi er godt selskab – specielt i hinandens – så i processen talte jeg selvfølgelig også med Joy og spurgte hende til råds. Hun har måske et bruger- og kundeperspektiv på det, og jeg har mere et forretningsmæssigt perspektiv på det, og så kom det i gang,« siger Jens Müller:

»Og samtidig tænkte jeg, at det da kunne være meget sjovt, hvis hun også kunne få en flig af ejerskabet i selskabet.«

Joy Mogensen valgte selv at stoppe som kulturminister midt i august, hvilket skete kun kort efter, at hun havde meldt ud, at hun igen var gravid – efter at hun for to år siden mistede et barn ved fødslen. Terminen er sat til at være omkring nytår.

Det er ligeledes fra 1. januar, at det nye forpagterskab af Danhostel Roskilde træder i kraft. Så derfor er rollefordelingen i makkerparret helt naturligt.

»For nærværende skal hun kun koncentrere sig om at komme godt igennem sin graviditet, for sporene skræmmer jo en lille smule, og herefter skal hun koncentrere sig om at komme ind i morrollen,« siger den 60-årige Jens Müller om sin 19 år yngre forretningspartner:

»Hun har sit projekt om, at hun brændende ønsker sig at blive mor. Jeg er noget ældre og har de børn, jeg skal have, så det er hendes projekt, men jeg støtter hende hele vejen.«

Jens Müller fortsætter i jobbet som direktør i Destination Sjælland til udgangen af december, indtil arbejdspladsen fra 1. januar 2022 hedder Danhostel Roskilde.