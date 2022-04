Det er ikke et helt ubetydeligt beløb, som den sydfynske advokat Adam Ringsby-Brandt er sigtet for at have svindlet med.

Ifølge kollegaen Jens Bertel Rasmussen er det beløb på intet mindre end 19 millioner kroner, som skulle være svindlet fra en klient.

Jens Bertel Rasmussen, der i 1981 stiftede firmaet Bertel Rasmussen Advokater, har kendt Adam Ringsby-Brandt i flere år. Og i 2018 valgte Jens Bertel Rasmussen i en alder af 70 år at sælge firmaet i Svendborg til netop Adam Ringsby-Brandt.

Jens Bertel Rasmussen er derfor temmelig chokeret over sagen. Det fortæller han i et interview til Fynsamtsavis.dk.

»Det er ikke noget, jeg har kendt til. Jeg anede intet,« lyder det i interviewet.

Sagen rullede, da Jens Bertel Rasmussen i slutningen af marts blev opmærksom på nogle forkerte posteringer i firmaet. Han kontaktede derfor Adam Ringsby-Brandt og truede med en politianmeldelse.

Det blev dog ikke nødvendigt, da Adam Ringsby-Brandt valgte at melde sig selv.

Ved et grundlovsforhør 1. april blev Adam Ringsby-Brandt varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for bedrageri og underslæb for mindst 19 millioner kroner.

Nogle uger senere – i midten af april – blev advokatfirmaet Bertel Rasmussen Advokater så erklæret konkurs.

Lignende sager er før set på Fyn. I 2016 blev advokat Erling Halskov fra Odense idømt tre års fængsel for underslæb for knap 6,7 millioner kroner. Der er derfor tale om væsentligt flere penge i sagen fra Svendborg.

Adam Ringsby-Brandt er desuden næstformand i Det Konservative Folkepartis afdeling i Svendborg og formand for disciplinærudvalget i Esport Danmark.

B.T. har forsøgt at kontakte Adam Ringsby-Brandt for en kommentar til sagen, men det er ikke lykkedes. Fyns Amts Avis skriver, at de ikke er lykkedes med at finde ud af, hvordan advokat Adam Ringsby-Brandt forholder sig til sigtelsen.