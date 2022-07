Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 24-årig mand kæmper for sit liv efter en knallertulykke sent tirsdag aften i Borris øst for Skjern.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T.

Den unge mand kom kørende i sydvestlig retning på Højbyvej i Borris, da han af ukendt årsag væltede.

»Vi modtog anmeldelse kl. 23.42 om, at en 24-årig ung mand fra lokalområdet var væltet på sin knallert,« fortæller politikommissær Knud Lauritsen.

Manden har i ulykken pådraget sig hovedtraumer og blev derfor fløjet med helikopter til Skejby, hvor han er indlagt i kritisk tilstand.

»Vi ved ikke, hvordan han er væltet, men vidner kom forbi og fandt ham liggende på vejen, og de ringede til 112,« siger Knud Lauritsen desuden.